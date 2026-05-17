ESC-Sprecher Thorsten Schorn ist verwandt mit Nino de Angelo

Kurz vor dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien hatte Thorsten Schorn (50) unerwartet ein überraschendes privates Geheimnis gelüftet. Der ARD-Kommentator, der das ESC-Finale zum dritten Mal in Folge für das deutsche Publikum begleitet, enthüllte gegenüber t-online, dass er mit Schlagerstar Nino de Angelo (62) verwandt ist – und zwar als dessen "Schwieger-Großcousin". Bei der Mutter des Musikers sei er seither regelmäßig zu Pasta und Espresso eingeladen, berichtete der Moderator schmunzelnd. Für den Abend erhoffte Thorsten sich gute Chancen für Deutschland: Die Teilnehmerin Sarah Engels (33), die mit ihrem Song "Fire" auf der Wiener Bühne stand, zählt er zu den besten Live-Stimmen des gesamten Wettbewerbs.

Thorstens besondere Beziehung zum Wettbewerb scheint angesichts dieser Verwandtschaft fast in den Genen zu liegen. Nino de Angelo hatte Deutschland 1989 beim ESC in Lausanne mit dem von Dieter Bohlen (72) geschriebenen Titel "Flieger" vertreten – ein Auftritt, den Thorsten als Kind live verfolgt hat. Heute steht er selbst im ESC-Rampenlicht: In seiner Kommentatorenkabine moderiert der erfahrene Radiomann traditionell im Stehen und verzichtet weitgehend auf starre Manuskripte, um spontaner auf die Auftritte reagieren zu können.

Thorsten Schorn hatte 2024 die Nachfolge von ESC-Kommentatorlegende Peter Urban (78) bei der ARD angetreten. Der gebürtige Kölner ist dem Radiopublikum seit Jahrzehnten vertraut: Von 2001 bis 2017 war er als feste Stimme beim WDR-Sender 1 Live zu hören, wo er 2015 mit dem Deutschen Radiopreis als "Bester Moderator" ausgezeichnet wurde. Anschließend wechselte er zu WDR 2. Auch im Fernsehen ist er präsent – etwa als Off-Stimme der VOX-Sendung "Shopping Queen" oder als Spielleiter der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert", für die er 2020 den Deutschen Fernsehpreis erhielt.

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Collage: Imago, IMAGO / Future Image Collage: Thorsten Schorn und Nino de Angelo

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Getty Images Nino de Angelo im Dezember 2013 in Hamburg

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Getty Images Thorsten Schorn, Moderator