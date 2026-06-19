Josh Hutcherson nennt "Tribute von Panem"-Dreh sein Studium

Josh Hutcherson (33) erinnert sich gerne an die Jahre zurück, in denen er für Die Tribute von Panem vor der Kamera stand – und zieht dabei einen ungewöhnlichen Vergleich. Im Variety-Format "Actors on Actors" sprach der 33-Jährige jetzt mit seiner früheren Kollegin Elizabeth Banks (52) über die prägenden Erfahrungen während der Dreharbeiten zur Blockbuster-Reihe. Da er keine klassische Ausbildung an einer Universität durchlaufen hat, bezeichnet er die Filmproduktionen als sein persönliches Studium. "Ich war so etwa 19. Das war sozusagen mein – ich bin nicht aufs College gegangen, also war dieses Filmset mein College und diese Filme mein Studium", erklärte er. Und fügte hinzu: "Und ich bin dabei so ein bisschen erwachsen geworden, aber das ist alles schon so lange her."

Elizabeth Banks, die in den Filmen die exzentrische Capitol-Begleiterin Effie Trinket verkörperte, erinnerte sich in dem Gespräch ebenfalls lebhaft an jene Zeit. Die 52-Jährige beschrieb, wie sie die jungen Darstellerinnen und Darsteller am Set wahrnahm. "Ich erinnere mich, dass ihr zurückkamt und ihr wart wie eine wilde Horde junger Leute", sagte sie. Gegenüber den jüngeren Kollegen habe sie sich damals in einer fast schützenden Rolle gesehen: "Ich kam mir vor wie eure Tante. Ich war jedermanns Tante." Im weiteren Verlauf der Reihe habe sie sich dann aber immer mehr entspannt und die Dreharbeiten genossen, so das Magazin People.

"The Hunger Games" basiert auf den Romanen von Suzanne Collins (63) und lief zwischen 2012 und 2015 in vier Teilen in den Kinos. Josh spielte darin Peeta Mellark an der Seite von Jennifer Lawrence (35) als Katniss Everdeen. Zum weiteren prominenten Cast zählten unter anderem Liam Hemsworth (36), Woody Harrelson (64) und Donald Sutherland (†88). Nun könnte es für Josh und Jennifer ein Wiedersehen auf der Leinwand geben: Verschiedenen Berichten zufolge sollen die beiden in dem Prequel "Sunrise on the Reaping" zu sehen sein, das am 20. November in den Kinos startet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Hutcherson im November 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Banks, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Hutcherson und Jennifer Lawrence bei der Premiere von Lionsgates "The Hunger Games"