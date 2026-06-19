Zum Geburtstag: Natalie Portman teilt Foto ihrer Babykugel

Natalie Portman (45) hat ihren Geburtstag mit einer ausgedehnten Reise durch Europa gefeiert – und ihre Fans auf Instagram hautnah dabei mitgenommen. Die Schauspielerin teilte eine ganze Reihe von Fotos ihrer "Geburtstagswoche", die sie in Italien und Frankreich verbracht hat. Auf den Bildern wirkt sie entspannt und fröhlich, zu sehen ist sie unter anderem bei Restaurantbesuchen mit mehreren Pastagerichten. Besondere Aufmerksamkeit zieht jedoch ein Schnappschuss auf sich, der sie gemeinsam mit einer Freundin vor dem Eiffelturm zeigt – mit deutlich sichtbarem Babybauch. Dazu schrieb sie, sie habe "die beste Geburtstagswoche überhaupt" erlebt.

Auf dem Foto vor dem Wahrzeichen von Paris trägt Natalie einen Hoodie der New York Knicks über einem sommerlichen Kleid. Die Schauspielerin lebt derzeit mit ihren Kindern in der französischen Hauptstadt. Ihr Baby, das sie zum dritten Mal Mutter werden lässt, ist ihr erstes Kind mit ihrem Partner Tanguy Destable. Bereits im April hatte sie die freudige Neuigkeit bestätigt und gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar erklärt: "Tanguy und ich sind sehr aufgeregt."

Natalie ist bereits Mutter von zwei Kindern: Sohn Aleph und Tochter Amalia, die aus ihrer Ehe mit Choreograf Benjamin Millepied (49) stammen. Das Paar hatte 2012 geheiratet und sich 2024 nach mehr als zehn Jahren getrennt. Schon kurz vor ihrem Geburtstag hatte die Schauspielerin ihren Babybauch bei einer Reise im Orient-Express von Paris nach Cannes gezeigt – damals noch dezenter unter einem eleganten schwarzen Kleid verborgen. Nun präsentiert sie ihn deutlich sichtbarer vor einem der bekanntesten Wahrzeichen der Welt.

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Getty Images Natalie Portman bei der Premiere von "The Gallerist" beim Sundance Film Festival 2026 in Park City, Utah

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Instagram / natalieportman Natalie Portman mit einer Freundin vor dem Eiffelturm, Juni 2026

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Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied, Oktober 2019