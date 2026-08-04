4.000-Euro-Schaden: Anja Schüte wurde auf Malle überfallen

Mallorca ist für Anja Schüte (61) seit Jahren ein Rückzugsort – doch ihr jüngster Aufenthalt auf der Insel endete als Albtraum. Die Schauspielerin wurde gleich zweimal Opfer eines Raubüberfalls. Beim ersten Vorfall war sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Petter mit dem Auto in Palma unterwegs, als ein Unbekannter die beiden auf einen angeblichen Defekt an ihrem Fahrzeug aufmerksam machte. Auf dem Boden war eine Pfütze zu sehen. Als das Paar ausstieg, um den vermeintlichen Schaden zu inspizieren, nutzte der Mann die Situation aus. Gegenüber dem Magazin Das Neue schilderte Anja: "Er hatte uns nur abgelenkt und Wasser auf den Asphalt gespritzt. Handtasche, Papiere, Geld – alles weg." Der Gesamtschaden aus beiden Überfällen beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Täter sind bis heute nicht gefasst.

Trotz aller Vorsicht nach dem ersten Erlebnis folgte kurz darauf der nächste Angriff. Diesmal wurde Anja bei einer Fahrradtour attackiert. "Mit einem E-Scooter haben sie mich angefahren und mir meine Handtasche aus dem Korb gestohlen", berichtete sie dem Magazin. Körperlich blieb die Schauspielerin dabei unverletzt, doch neben dem gestohlenen Bargeld kamen weitere Kosten für Hotelübernachtungen und die Neubeantragung ihrer Dokumente hinzu. Die Polizei habe ihr mitgeteilt, dass die Kriminalität auf der Insel stark gestiegen sei. Die Folgen der Erlebnisse beschreibt die Schauspielerin mit deutlichen Worten: "Das ist psychisch extrem belastend." Im Anschluss habe sie sich "erst mal zu Hause verkrochen".

Die Wintermonate verbringt Anja traditionell gemeinsam mit Ehemann Petter auf Mallorca, das die beiden seit Jahren als ihr zweites Zuhause betrachten. Bekannt wurde die Schauspielerin durch Rollen in Serien wie "Der Trotzkopf" und "Forsthaus Falkenau", außerdem war sie zweimal beim ZDF-"Traumschiff" zu sehen. 2015 nahm sie an Promi Big Brother teil. Für Schlagzeilen sorgte in der Vergangenheit auch ihre Beziehung zum Schlagerstar Roland Kaiser (74). Die beiden waren von 1990 bis 1995 verheiratet und haben gemeinsam einen Sohn, Hendrik.

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Getty Images Anja Schüte, Schauspielerin

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Getty Images Anja Schüte bei Promi Big Brother, 2015

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Imago Roland Kaiser beim Open-Air-Konzert in der Waldbühne Berlin am 16. August 2025

Sollte Anja trotz der Überfälle ihre Winter auf Mallorca verbringen? Ja – Herzinsel bleibt Herzinsel, nur mit mehr Sicherheitsvorkehrungen. Nein – Abstand tut gut, erst mal woanders zur Ruhe kommen. Ergebnis anzeigen