Richard Gere: Seine drei Söhne wuchsen ohne Rampenlicht auf

Richard Gere (76) gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods – doch abseits der großen Leinwand hat der Schauspieler stets ein ruhiges Familienleben bevorzugt. Mit seinen drei Söhnen hält er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Aus seiner Beziehung mit Ex-Frau Carey Lowell (65) stammt sein ältester Sohn Homer (26) James Jigme, der im Februar 2000 zur Welt kam. Mit seiner aktuellen Ehefrau, der spanischen Publizistin Alejandra Silva (43), hat Richard zudem die Söhne Alexander, geboren im Februar 2019, und James, der im April 2020 auf die Welt kam. Dass der Schauspieler die Vaterrolle ernst nimmt, machte er schon früh deutlich: Als Homer noch ein Kleinkind war, schwärmte Richard gegenüber The Guardian von seinem Sohn als "der Freude meines Lebens" und beschrieb ihn als klug, witzig und mit einem feinen Sinn für Ironie.

Während Alexander und James noch jung sind und von ihren Eltern bewusst aus dem Rampenlicht gehalten werden, schlägt Homer mittlerweile selbst eine Karriere in der Unterhaltungsbranche ein. Nach seinem Abschluss an der Brown University mit Abschlüssen in Psychologie und Bildender Kunst hat er sich dem Schauspiel gewidmet. 2026 gelang ihm der Durchbruch: Er übernahm die Rolle des Dylan Reid in der dritten Staffel der HBO-Serie Euphoria und ergatterte zudem eine Rolle in Ryan Murphys (60) FX-Serie "The Shards". Gegenüber der Presse hat Richard bereits verraten, dass sein Sohn "wirklich gut" sei und ein natürliches Gespür fürs Schauspielen mitbringe. Homer selbst soll sich bei Karrierefragen nach wie vor an seinen berühmten Vater wenden.

Richard und Alejandra leben seit 2024 in Spanien und teilen nur selten Einblicke in ihr Familienleben. Alejandra postet gelegentlich Fotos auf Social Media, etwa anlässlich des Muttertags oder eines Familienausflugs nach New York. Neben den beiden gemeinsamen Söhnen bringt Alejandra auch einen Sohn namens Albert aus einer früheren Ehe mit in die Familie. Richard war zuvor zweimal verheiratet: Seine erste Ehe mit Model Cindy Crawford (60) dauerte von 1991 bis 1995. Danach heiratete er Carey im Jahr 2002, die Scheidung wurde 2016 rechtskräftig. Alejandra ist seit 2018 seine dritte Ehefrau. In einem Interview mit The Guardian erklärte Richard einmal, dass ihm die Elternschaft geholfen habe, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: "Das Randständige beeinflusst dich einfach nicht mehr, wenn du es gegen die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben abwägst. Alle Klischees über die Elternschaft sind wahr."

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Instagram / richardgere Richard und Alejandra Gere mit ihren gemeinsamen Söhnen

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Getty Images Homer James Jigme Gere beim Fototermin zur Berlin-Premiere von "The Shards" im AchtBerlin

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Getty Images Homer James Jigme Gere, Alejandra Silva und Richard Gere bei der City Harvest Gala 2025 in New York