"Bist ein Junge": Janina Youssefian diskriminiert Jessica

Im kolumbianischen Regenwald geht es bei der neuen Joyn-Show "Dschungel Divas" heiß her. Realitystar Janina Youssefian (43) liefert sich mit der 25-jährigen Mitstreiterin Jessica Delion einen heftigen Streit – und greift dabei tief in die Giftkiste. Nachdem Jessica genug davon hatte, von Janina immer wieder mitten im Satz unterbrochen zu werden, rief sie ihr ein "Halt die Schnauze, Junge!" entgegen. Janinas Antwort darauf war jedoch ein transfeindlicher Angriff. "Erstmal bist du ein Junge, und nicht ich!", warf sie der Transfrau an den Kopf. Die Reaktion des restlichen Camps auf die Aussage ließ nicht lange auf sich warten – alle zeigten sich sichtlich schockiert.

Jessica war nach dem Vorfall außer sich und machte ihrem Ärger in der Sendung Luft: "Beleidige mich als Schlam**, Fot**, Hu**, aber warum musst du auf meine Vergangenheit gehen?" Als Janina versuchte, sich damit herauszureden, sie habe sich selbst durch das Wort "Junge" getriggert gefühlt, ließ Jessica das nicht gelten: "Du brauchst dich nicht so dumm stellen. Du weißt ganz genau, was du sagst und was du tust. Du hast das gezielt gesagt, um mich zu verletzen." Am Ende kam es zwar zu einem Gespräch zwischen den beiden und Janina entschuldigte sich – doch das Lager bleibt gespalten. Mitstreiterin Jenni brachte ihre Meinung über Janina dabei auf den Punkt: "Die hat drei Gehirnzellen."

Für Janina ist es nicht das erste Mal, dass sie in einem TV-Format durch eine verletzende Aussage auffällt. Vor einigen Jahren musste sie das Dschungelcamp in Südafrika vorzeitig verlassen, nachdem sie dort Mitstreiterin Linda-Caroline Nobat rassistisch beleidigt hatte – die Produktion zog damals sofortige Konsequenzen. Bei "Dschungel Divas" ist Janina Teil eines Casts aus zehn Realityfrauen, die gemeinsam den kolumbianischen Regenwald unsicher machen. Die Show ist immer montags ab 22.55 Uhr auf Sat.1 zu sehen.

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Instagram / janinayoussefian Janina Youssefian im Januar 2024

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Instagram / jessicadelion Jessica Delion, Teilnehmerin bei "Dschungel Divas" 2026

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Joyn Der Cast der ersten Staffel von "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet"