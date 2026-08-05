Das sind die Beautys der neuen "Beauty & The Nerd"-Staffel

Ab dem 27. August heißt es wieder: Glamour trifft Grips! In der siebten Staffel von Beauty & The Nerd ziehen neun schillernde Persönlichkeiten in eine Villa in Thailand, wo sie auf leidenschaftliche Nerds aus den Bereichen Wissenschaft, Gaming und mehr treffen. Zu den Beautys gehören unter anderem Influencerin Vanessa Schmitt (30), Realitystar Tara Tabitha (33), Drag-Künstler Gino Bormann (38) sowie die "Die Realitystar Academy"-Gewinnerin Jessica Zemer. Gemeinsam kämpfen die ungleichen Duos in sechs Folgen um 50.000 Euro Preisgeld und ein Umstyling – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.

Die Beautys bringen jede Menge Persönlichkeit mit ins Abenteuer. Vanessa Schmitt, Playmate und Ex-Verlobte von GZSZ-Star Raúl Richter (39), hat für ihren künftigen Teampartner ein ganz besonderes Mitbringsel dabei: ihr eigenes Playboy-Cover. Tara nennt sich selbst die Königin des Reality-TVs und sieht ihre größte Stärke nicht im Schminkkoffer, sondern in ihrer Empathie. Gino beschreibt sich selbst als "skinny, supernett, sexy, bumscute" und macht sich Sorgen darum, ob sein heiliger 13-Stunden-Schlaf in der Villa gesichert ist. Pegah Parastar aus München steht offen zu ihrer Liebe für Botox, betont aber, dass Attraktivität für sie vor allem mit Herzlichkeit und Selbstbewusstsein zusammenhängt. Angelo Carlucci (37), einst als Darsteller bei Berlin - Tag & Nacht bekannt, feiert nach längerer TV-Pause sein Comeback – und überrascht mit einem unerwarteten Spezialgebiet: Der Kölner bezeichnet sich selbst als echten Parfum-Nerd. Außerdem mit dabei: Vanessa Grassl (25), die neben neuen Freundschaften auch einem Flirt nicht abgeneigt wäre, sowie Mareike Beluga (31), eine ehemalige Profibasketballerin und frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin, die sich selbst als "forever 25" bezeichnet.

Die Nerds, auf die die Beautys in Thailand treffen werden, wurden bereits vorab vorgestellt. Acht Kandidaten – darunter Sebastian, Sasha, Ricardo, Patrick, Nam, Danny und Ben – warten in der Villa auf ihre glamourösen Teampartner. Welche Beauty mit welchem Nerd ein Team bildet, wird allerdings erst zum Staffelstart enthüllt. Fest steht: Die ungleichen Duos brauchen mehr als nur gutes Aussehen oder beeindruckendes Fachwissen – gefragt sind Teamgeist, Kreativität und gegenseitiges Verständnis.

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ProSieben Die Beautys der neuen Staffel "Beauty & The Nerd", 2026

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Imago Vanessa Schmitt bei Reality Awards 2026

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RTL II Gino Bormann, "B:Real"-Star

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