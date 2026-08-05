Nach Hochzeit: David Schumacher und Vivien erwarten ein Baby

Babyglück bei David Schumacher (24) und seiner Ehefrau Vivien (25): Die beiden Rennfahrer erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und lassen ihre Fans an diesem besonderen Moment teilhaben. Am Mittwoch machten David und Vivien die Schwangerschaft mit einem emotionalen Instagram-Post öffentlich. Auf dem liebevoll arrangierten Foto aus der Naturkulisse rund um Salzburg sind kleine gestrickte Babyschuhe, ein Teddybär und ein Spiegel mit der Aufschrift "Baby" zu sehen. In der Spiegelung ist zudem das Paar zu erkennen, das sich vor einem idyllischen Bergsee innig in den Armen liegt – ein sehr persönlicher Einblick in ihr neues Familienglück.

Zu den Bildern teilte Vivien eine rührende Botschaft mit ihren Followern. Unter den Post schrieb die Rennfahrerin auf Englisch: "Love made us two. Life is making us three" – zu Deutsch: "Die Liebe hat uns zu einem Paar gemacht. Das Leben macht drei aus uns." Mit diesen Worten verkündet das Ehepaar, dass nach Verlobung und Hochzeit jetzt der nächste große Schritt folgt.

Die Babynews kommen kurz nach einem weiteren besonderen Meilenstein in ihrer Liebesgeschichte: Vor fünf Monaten haben David Schumacher und Vivien Keszthelyi in Salzburg geheiratet. Damals teilte David drei emotionale Fotos auf Instagram und schrieb dazu: "Offiziell Mr. & Mrs." Und er machte klar, wie viel ihm dieser Tag bedeutete: "Wir sagten 'Ich will', umgeben von der Liebe unserer Familie und engsten Freunde – und es bedeutete alles." Auch Ralf Schumacher (51) postete die Aufnahmen und kommentierte: "Ein wunderschöner Tag."

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Instagram / vivien_keszthelyi David Schumacher und seine Partnerin Vivien Keszthelyi, Oktober 2025

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Instagram / davidschumacher_official Vivien und David Schumacher geben ihre Schwangerschaft bekannt

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf und David Schumacher, Juni 2025