Mit Zigarettenpause: So lief Mark Medlocks Bühnen-Comeback

Nach über zehn Jahren Bühnenpause hat Mark Medlock (47) sein großes Comeback gefeiert – und das mit einer ziemlich ungewöhnlichen Einlage. Beim Festival "Inselfieber" in Oberhausen trat der DSDS-Sieger von 2007 erstmals wieder vor größerem Publikum auf. Begleitet wurde er dabei vom RTL-Magazin "Exclusiv", das die Nervosität des Sängers vor seinem Auftritt einfing. "Mir geht echt der Stift", gab er dem Sender gegenüber zu. Auf der Bühne schien er diese Anspannung zunächst abgeschüttelt zu haben – bis er die Show plötzlich für eine Zigarettenpause unterbrach.

Während Mark backstage zur Zigarette griff, übernahm seine enge Vertraute Cornelia Reckert spontan das Mikrofon und hielt das Publikum bei Laune. "Der ist verrückt. Er sagt, er muss einmal ganz schnell rauchen", erklärte sie den Zuschauern. Als die Pause immer länger dauerte, wandte sie sich schließlich in Richtung Backstage mit den Worten: "Rauch schneller, Mark!" Nach dem Konzert zeigte sich der Sänger sichtlich erleichtert und bewegt – er sei "pitschenass", aufgeregt und "völlig geflasht" gewesen, sagte er. Besonders die Resonanz des Publikums auf seine Rückkehr habe ihn tief bewegt.

Sein TV-Comeback folgt auf dem Fuße: Am 27. Juni ist Mark bei Florian Silbereisens (44) "Schlagerbooom Open Air" in der ARD zu sehen. Die Aufzeichnung dafür fand bereits Anfang Juni statt – noch vor seinem Auftritt in Oberhausen. Marks Rückkehr war bereits vorab mit großer Begeisterung aufgenommen worden. Als sein Manager Markus Krampe die Rückkehr öffentlich ankündigte, war die Freude der Fans so überwältigend, dass der Sänger selbst kaum fassen konnte, wie viele Menschen auf seine Rückkehr gewartet hatten. Nun setzt Mark seinen Neustart konsequent fort: Im August erscheint mit "Back into the Sun" sein neues Album.

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Imago Sänger Mark Medlock

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Imago Mark Medlock bei der SchlagerParty "Inselfieber"

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Imago Dieter Bohlen und DSDS-Sieger Mark Medlock bei "Wetten, dass..?" im Juni 2007