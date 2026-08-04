Diskriminierende Worte: Janina Youssefian entschuldigt sich

Janina Youssefian (43) meldet sich nach dem transfeindlichen Eklat in der Joyn-Show "Dschungel Divas" jetzt selbst zu Wort. Die Reality-TV-Bekanntheit veröffentlichte auf Instagram eine ausführliche Entschuldigung und reagierte damit auf die heftige Kritik an ihrer Aussage in dem Format. Darin räumt Janina ein, mit ihren Worten nicht nur die direkt betroffene Person, sondern auch viele Transmenschen und weitere Menschen verletzt zu haben. Sie betont, die volle Verantwortung für das Gesagte zu übernehmen, und macht deutlich, dass es für ihren Satz "keine Ausrede" gebe. Damit versucht die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, die Wogen nach den Reaktionen im Netz und rund um die Sendung etwas zu glätten.

In ihrem Statement schreibt Janina, dass ihr ihre Wortwahl "von Herzen leid" tue und jeder Mensch "Respekt und Würde – unabhängig von seiner Geschlechtsidentität" verdiene. Außerdem kündigt sie an, sich nun intensiver mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen. Sie wolle sich Zeit nehmen, "zuzuhören, dazuzulernen" und bewusster mit Sprache umzugehen, damit sich ein solcher Fehler nicht wiederhole. Auch beim Thema Verzeihen zeigt sich die TV-Bekanntheit einsichtig: Sie erwarte nicht, dass ihr sofort vergeben werde. Vertrauen könne man nicht einfordern, sondern müsse es sich "durch sein Handeln wieder erarbeiten". Zugleich verweist Janina darauf, dass die gesamte Situation im weiteren Verlauf der Sendung vollständig zu sehen sein werde, dem wolle sie aber nicht vorgreifen.

Für Aufsehen hatte der Vorfall gesorgt, weil Janina in "Dschungel Divas" in einem Streit mit Mitkandidatin Jessica Delion eine Grenze überschritt. Die Szene löste im Camp schockierte Reaktionen aus und sorgte auch abseits der Show für viel Kritik. Jessica ist als Transfrau Teil des Formats, weshalb Janinas Aussage besonders sensibel aufgenommen wurde. Nun versucht die Realitydarstellerin mit ihrem öffentlichen Statement, Verantwortung zu zeigen und ihren Umgang mit dem Thema zu verändern. Privat und in TV-Formaten war Janina in der Vergangenheit immer wieder durch direkte Worte und konfliktgeladene Momente aufgefallen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Janina Youssefian im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / janinayoussefian Janina Youssefian im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicadelion Jessica Delion, Teilnehmerin bei "Dschungel Divas" 2026

Anzeige