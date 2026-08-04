Lele Pons spricht offen über ihre schwere Schwangerschaft

Lele Pons (30) hat sich jetzt offen über ihre Schwangerschaft geäußert - und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Im Podcast "The Squeeze" sprach die Influencerin und Musikerin mit Gastgeberin Tay Lautner (29), der Ehefrau von Schauspieler Taylor Lautner (34), über die schwierige Zeit vor der Geburt ihrer Tochter Eloisa. Lele gab zu, dass sie die Schwangerschaft nicht genossen habe - und das vor allem wegen einer einschneidenden Entscheidung: Sie musste direkt nach dem positiven Schwangerschaftstest ihre psychischen Medikamente für ihre Zwangsstörung absetzen.

Das plötzliche Absetzen der Medikamente war für Lele besonders hart, weil sie diese schon seit ihrem zehnten Lebensjahr eingenommen hatte - zur Behandlung einer schweren Zwangsstörung. "Es war eine sehr schwere Schwangerschaft, weil ich sofort meine Medikamente loswerden musste. Und ich war noch nie ohne sie", erklärte sie im Podcast. Ohne medikamentöse Unterstützung seien ihre OCD-Symptome vollkommen außer Kontrolle geraten. Freunde und Familie hätten sie kaum wiedererkannt: "Ich war ein anderer Mensch. Ich war unausgeglichen. Ich war nicht stabil", schilderte sie. Auch ihre Therapie habe sie während dieser Zeit beendet, weil sie das Gefühl hatte, dass sie ihr nicht mehr helfe.

Zusätzlich habe sie rund 22 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen – doch über vermeintliche "Normwerte" will Lele nichts hören: Jeder Körper reagiere anders, betont sie in dem Interview. Heute sei für sie vor allem eines wichtig: Dass es ihrer Tochter gut geht. Denn trotz all der Strapazen blickt Lele auf die Geburt von Eloisa, die im Juli 2025 auf die Welt kam, als etwas Besonderes zurück. "Es ist verrückt, wie man, wenn das Baby erst einmal da ist, nicht mehr an den eigenen Körper denkt... Du bist nicht mehr der Hauptcharakter in deiner Geschichte. Es ist eine unglaubliche Liebe. Eine schockierende Liebe", sagte sie zu Tay Lautner, die selbst ihr erstes Kind erwartet.

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Getty Images Lele Pons im Dezember 2019

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Getty Images Lele Pons und Guaynaa bei der Dia De Muertos Gala, 2025

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Instagram / lelepons Lele Pons und ihre Tochter