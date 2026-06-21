Halle Berry brach sich drei Rippen für "John Wick"-Dreh

Für ihre Rolle in "John Wick: Kapitel 3" hat Halle Berry (59) alles gegeben – und dafür sogar eine heftige Verletzung in Kauf genommen. Die Schauspielerin spielte in dem Film Sofia Al-Azwar, die Managerin des Continental-Hotels in Casablanca, die an der Seite von Keanu Reeves (61) als Auftragskiller John Wick kämpft. Um mit ihrem Co-Star mithalten zu können, unterzog sich Halle einem harten Trainingsprogramm. Wie sie jetzt gegenüber Extra TV verriet, brach sie sich dabei gleich drei Rippen.

"Es gibt stundenlanges Stunt-Training, Waffen-Training und Hunde-Training, und dann kommt auch noch Kraft-Training hinzu", berichtete die Schauspielerin dem Sender. "Ich wollte auf dem gleichen Niveau sein [wie Keanu], ich wollte ihn nicht enttäuschen, obwohl ich mich bei den Proben verletzt habe", so die Schauspielerin. "Ich habe mir drei Rippen gebrochen. Chad hasst es, wenn ich das erwähne, aber für mich ist das wie ein Ehrenabzeichen." Trotz der Verletzung machte Halle zunächst weiter, bis Regisseur Chad Stahelski die Reißleine zog: "Wir wissen nicht, wie es wirklich passiert ist. Ich habe eine Weile mit gebrochenen Rippen weitergemacht, und dann sagte [Chad]: 'Vielleicht sollten wir aufhören.'" Die Schauspielerin war damals überzeugt, dass man sie durch eine andere Darstellerin ersetzen würde. Doch Stahelski hielt an ihr fest, verschob den Dreh und wartete, bis sie vollständig genesen war. "Ich muss Chad zugutehalten, dass er auf mich gewartet hat. Wir haben die Produktion ein wenig verschoben, und ich durfte zurückkommen", zeigte sich Halle erleichtert.

Dass sie sich derart ins Zeug legte, kam nicht von ungefähr: Keanu war nach zwei "John Wick"-Filmen bestens trainiert und kampferprobt. Halle selbst hatte zwar bereits in zahlreichen Actionfilmen mitgewirkt, darunter die "X-Men"-Reihe und "James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag", doch neben dem erfahrenen Actionstar wollte sie keinesfalls blass wirken. Auch abseits der Kamera verbindet die beiden eine langjährige Bekanntschaft aus dem Filmgeschäft – beide gehören seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods.

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Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

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Getty Images Keanu Reeves und Halle Berry bei der "John Wick 3"-Premiere

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Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick", September 2015