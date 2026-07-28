Keanu Reeves über harte Verletzungen bei "John Wick"-Drehs

Keanu Reeves (61) ist bekannt für seine actiongeladenen Rollen – doch hinter den Kulissen der John Wick-Reihe verlief nicht immer alles reibungslos. Im Gespräch mit ComicBook.com anlässlich des Kinostarts von "John Wick: Kapitel 4" im Jahr 2023 plauderte der Schauspieler offen über Verletzungen und Unfälle, die sich bei den Dreharbeiten zu den vier Filmen ereignet haben. Dabei wurde deutlich, dass die aufwendigen Action-Sequenzen ihren Preis hatten – für ihn selbst und für sein Team.

Besonders ein Vorfall ließ Keanu nicht kalt. "Ich habe einmal einen Fehler gemacht. Ich habe den Kopf eines Mannes aufgeschnitten. Das war wirklich scheiße – entschuldigt meine Ausdrucksweise", gab er gegenüber ComicBook.com zu. Doch das war nicht der einzige Unfall: "Ein Herr wurde von einem Auto erwischt. Er war im Auto, also musste er ins Krankenhaus, aber er war okay." Der Schauspieler betonte dabei jedoch auch das gute Miteinander am Set: "Es ist toll, dass alle [am Set] aufeinander aufpassen."

Auch Halle Berry (59) sprach vor einem Monat über eine Verletzung, die sie sich rund um "John Wick: Kapitel 3" zugezogen hatte. Gegenüber Extra TV erzählte die Schauspielerin, wie hart die Vorbereitung auf ihre Rolle als Sofia Al-Azwar war: "Es gibt stundenlanges Stunt-Training, Waffen-Training und Hunde-Training, und dann kommt auch noch Kraft-Training hinzu. [...] Ich wollte auf dem gleichen Niveau sein [wie Keanu], ich wollte ihn nicht enttäuschen, obwohl ich mich bei den Proben verletzt habe." Denn bei den Trainings und dem Dreh ging es offenbar richtig zur Sache: "Ich habe mir drei Rippen gebrochen. Chad hasst es, wenn ich das erwähne, aber für mich ist das wie ein Ehrenabzeichen."

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Getty Images Keanu Reeves, "John Wick"-Star

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Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick", September 2015

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Getty Images Halle Berry und Keanu Reeves im Mai 2019