Nach Zoff: Halle Berry trifft bei Feier für Tochter auf Ex

Ein besonderer Familienmoment hat Halle Berry (59) und ihren Ex-Partner Gabriel Aubry (49) diese Woche in Los Angeles wieder zusammengebracht: Die Oscar-Preisträgerin und das kanadisch-französische Model feierten Gala zufolge gemeinsam den Highschoolabschluss ihrer gemeinsamen Tochter Nahla bei einer Zeremonie an der California State University. Halle erschien dabei an der Seite ihres Verlobten, des Musikers Van Hunt (56) – während Gabriel offenbar solo zur Feier kam. Im Mittelpunkt des Abends stand die 18-jährige Nahla, die damit einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben erreicht hat.

Die Begegnung der beiden Elternteile ist bemerkenswert, denn die Geschichte zwischen Halle und Gabriel verlief alles andere als reibungslos. Nach ihrer Trennung im Jahr 2010 kämpften sie sich über Jahre durch erbitterte Sorgerechtsstreitigkeiten. Auch das Thema Unterhalt sorgte noch 2020 für öffentliche Auseinandersetzungen, als Halle eine deutliche Reduzierung ihrer monatlichen Zahlungen beantragte. Zwei Jahre später wurde der Betrag schließlich von rund 16.000 auf 6.888 Euro gesenkt. Nun aber schienen all diese Konflikte in den Hintergrund zu rücken – Nahla zuliebe.

Dass Halle ihren Stolz auf Nahla kaum verbergen kann, zeigte sich bereits im vergangenen Oktober, als die Schauspielerin die vorzeitige College-Zulassung ihrer Tochter auf Instagram feierte. Dass der bevorstehende Auszug von Nahla auch eine emotionale Herausforderung für sie ist, hatte Halle selbst eingeräumt: Im Podcast "Conan O'Brien Needs A Friend" sprach sie offen über ihre gemischten Gefühle bei dem Gedanken, dass ihre älteste Tochter das Nest verlässt. Neben Nahla hat die Schauspielerin noch Sohn Maceo-Robert, den sie mit ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (60) hat.

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Getty Images Teilnehmerin der SiriusXM Front Row Series zu "Crime 101" im SiriusXM Studio in New York City

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Getty Images Gabriel Aubry und Halle Berry auf der Vanity Fair Oscar Party 2009

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Getty Images Van Hunt und Halle Berry bei den Oscars 2023