Keanu Reeves bringt Wien mit seiner Band Dogstar zum Beben

Er ist weltbekannt für seine Rollen in Blockbustern wie Matrix, "Speed" oder John Wick – doch Keanu Reeves (61) steht nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf der Bühne. Im Wiener Gasometer gibt der Hollywood-Star am 17.07.2026 ein seltenes Konzert mit seiner Band Dogstar, bei dem er am Bass zu erleben ist. Für viele Fans dürfte das ein ganz besonderes Erlebnis sein, wie Oe24 berichtet.

Für Keanu ist der Auftritt in Wien ein weiteres Kapitel einer Leidenschaft, die weit vor seinen Mega-Erfolgen als Schauspieler begann. Schon Anfang der 90er gründete er mit Freunden Dogstar, zunächst ganz bodenständig in einer Garage. Die Band schaffte es sogar ins Vorprogramm von Superstars wie David Bowie (†69) und Bon Jovi. Nach dem Erfolg mit der Referenz-CD "Quattro Formaggi" wurde es 2002 plötzlich still um die Truppe – die Band legte eine lange Pause ein und konzentrierte sich auf andere Projekte.

Erst 2022 sorgten Dogstar mit einer überraschenden Ankündigung auf Instagram für Jubel: "Wir sind zurück!" hieß es damals kurz und knapp. Mit dem Comeback-Album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" startete die Band 2023 auch live neu durch, nun folgt mit der neuen Platte "All in Now" der nächste Streich. Auf der Setlist stehen frische Songs, dazu gitarrenlastiger Rock mit Punk-Einschlag und immer wieder kleine Fan-Highlights – bei früheren Shows spielte die Band etwa den Hit "Seven Nation Army" von den White Stripes.

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Getty Images Keanue Reeves, Schauspieler

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Getty Images Keanu Reeves, Bret Domrose und Rob Mailhouse von der Band Dogstar

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Getty Images David Bowie in New York City 2003