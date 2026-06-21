Selten: Richard Madden feiert 40. Geburtstag mit Insta-Post

Richard Madden (40) feiert seinen Geburtstag und gibt einen seltenen privaten Auftritt auf Instagram. Vor Kurzem teilte der Golden-Globe-Preisträger gleich zwei Schnappschüsse von seiner Geburtstagsfeier mit seinen Followern. Auf dem ersten schwarz-weißen Bild strahlt der britische Schauspieler über das ganze Gesicht, während ein Freund ihm einen großen Kuchen überreicht – an seinem Shirt trägt er eine Anstecknadel mit der Aufschrift "40". Das zweite Foto zeigt ihn mit zwei riesigen Ballons in Form einer "4" und einer "0" in den Händen. Dazu schrieb er: "Fängt gerade erst an." Offiziell gefeiert wurde sein runder Geburtstag bereits am Donnerstag, dem 18. Juni.

Dass Richard überhaupt private Einblicke auf Social Media teilt, ist eine Seltenheit. Sein Instagram-Account ist normalerweise fast ausschließlich beruflichen Themen vorbehalten. Zuletzt brach er diese Gewohnheit, als er ein Selfie mit seinem Manager Duncan Millership bei einer Freiluftvorführung des Filmklassikers "E.T." auf dem Hollywood Forever Cemetery teilte – eine Veranstaltung des Kinounternehmens Cinespia.

Richard ist vor allem bekannt für seine Rolle als Robb Stark in der Erfolgsserie Game of Thrones. Aktuell ist er in der zweiten Staffel von "Citadel" zu sehen, die derzeit bei Prime Video läuft. Gleichzeitig arbeitet er bereits an seinem nächsten großen Projekt: der neuen Netflix-Serie "Trinity".

Anzeige Anzeige

Instagram / maddenrichard Richard Madden feiert seinen 40. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Richard Madden Richard Madden feiert seinen 40. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Madden, "Game of Thrones"-Star