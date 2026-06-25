Harry Styles stoppt Konzert wegen dieses Fan-Schildes

Mitten in seiner laufenden Konzertreihe im Londoner Wembley Stadium hat Harry Styles (32) am sechsten Abend seiner Show eine überraschende Pause eingelegt – und das wegen eines Schildes im Publikum. Der Sänger unterbrach seinen Auftritt, bat die Band kurz zu stoppen und wandte sich direkt an einen Fan in der Menge. Videos des Moments, die unter anderem von TikTok-Nutzer Brandon Bennett geteilt wurden, verbreiteten sich rasend schnell im Netz und sorgten für jede Menge Gesprächsstoff.

Was auf dem Schild stand, sorgte für besondere Belustigung: Die Frau hatte darauf geschrieben, dass sie Fußfotos verkauft habe, um sich ihr Ticket zu finanzieren. Harry reagierte prompt und fragte lachend: "Du hast Fußfotos verkauft, um herzukommen?" Wie auf weiteren kursierenden Clips zu sehen ist, soll er dabei sogar geflüstert haben: "Wie viel?" – bevor er ihren Namen erfragte, kurz mit ihr plauderte und ihr sagte, es sei "schön, sie kennenzulernen". Anschließend setzte er die Show fort. Die TikTok-Videos wurden tausendfach angeschaut, Fans kommentierten begeistert. "Das war ikonisch. Ich habe so viel gelacht", schrieb eine Person. Eine andere meinte schlicht: "Er ist so lustig."

Harry befindet sich derzeit auf einer zwölfteiligen Konzertreihe im Wembley Stadium – seiner lange erwarteten Rückkehr auf die große Bühne. Der 32-Jährige wurde als Mitglied der Boyband One Direction bekannt, bevor er eine erfolgreiche Solokarriere startete. Neben seiner Musik war er immer wieder auch als Schauspieler aktiv.

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Imago Harry Styles bei den Brit Awards 2026

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Imago Harry Styles, März 2026

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Getty Images One Direction, 2010