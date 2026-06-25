Vanessa packt über Aleks' "Prominent getrennt"-Glaswurf aus

Realitystar Vanessa Nwattu (26) meldet sich nach den heftigen Szenen in Folge neun von Prominent getrennt selbst zu Wort. Auf Instagram schilderte sie jetzt ihre Sicht auf den Glaswurf, der während der sogenannten Zeit zu zweit mit Ex-Partner Aleks Petrovic (35) zu sehen war. Vanessa erklärte, dass der Wurf nicht folgenlos geblieben sei und sie von einer Scherbe getroffen wurde. "Ich trage bis heute eine Narbe davon an meinem Bein", machte sie in ihrer Story deutlich. Sie habe das in dem Moment aber zunächst gar nicht realisiert, weil sie unter Schock gestanden und Champagner ins Gesicht bekommen habe. Später seien auch Glassplitter auf ihrem Kopf entdeckt worden. "Es wurde in meine Richtung geschmissen. Ich wurde getroffen", stellte sie klar.

Außerdem berichtete sie, dass sie nach dem Vorfall in der Villa eine Panikattacke erlitt und auf der Toilette zusammenbrach. Dort hätten sich später Tessa Bergmeier (36) und Nessi um sie gekümmert. Besonders schwer falle es ihr, die Bilder heute noch einmal anzuschauen. Gleichzeitig sagte Vanessa, sie sei stolz darauf, wie sie die Situation gemeistert habe. Sie sprach außerdem von drei belastenden Beziehungsjahren und erklärte, dass die Frau aus der Sendung nicht die Vanessa sei, die sie heute ist, sondern jemand, der damals noch eingeschüchtert gewesen sei.

Schon von Anfang an war die Stimmung in der Zeit zu zweit aufgeheizt. Eigentlich sollte es ein klärendes Gespräch werden, doch der Streit zwischen Vanessa und Aleks wurde schnell immer heftiger. Aleks warf ihr vor: "Du willst deine Wahrheit nach außen verkaufen, als wäre es die reine Wahrheit. Aber deine Wahrheit ist nicht die richtige Wahrheit." Als Vanessa die Beziehung als "goldenen Käfig" bezeichnete, eskalierte es weiter und der Schlagabtausch wurde immer persönlicher. Vanessa sagte über Aleks: "Es ist immer so ein Kreislauf, weil er sich emotional gar nicht unter Kontrolle hat. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen." Als der Boxer in Tränen ausbrach, zweifelte sie an seinen Gefühlen, was ihn erneut zur Weißglut trieb: "Machst du dich lustig? Machst du dich über meine Emotionen lustig?" Am Ende flogen die schlimmsten Vorwürfe hin und her. Vanessa klagte: "Du hast alle meine Trigger gegen mich verwendet. Wie soll ein Mensch wie ich es schaffen, sich zu lösen, wenn du mir immer wieder zeigst, dass ich zu schwach bin dafür?" Kurz danach verlor Aleks endgültig die Fassung, schüttete ihr sein Sektglas über, warf das Glas neben ihr auf den Boden und ging mit den Worten: "F*ck off, Alter."

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"