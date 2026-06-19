Emotionaler Wembley-Moment: Spricht Harry hier über Liam?

Mitten in seinem Konzert im Londoner Wembley-Stadion hat Harry Styles (32) am Mittwochabend eine emotionale Pause eingelegt und bewegende Worte an sein Publikum gerichtet. Der Sänger sprach dabei über die Vergänglichkeit des Lebens – und viele Fans sehen darin eine klare Anspielung auf den Tod seines ehemaligen One Direction-Bandkollegen Liam Payne (†31), berichtet die Daily Mail. "Ich habe viel Leben passieren lassen und habe einige Dinge auf mich einprasseln lassen – und während all das geschah, habe ich gespürt, wie schön, schwierig, inspirierend und zerbrechlich das Leben sein kann", sagte Harry zu der ausverkauften Menge. Er schloss mit den Worten: "Ich habe mich noch nie so hoffnungsvoll gefühlt, was die Zukunft angeht, wie heute in diesem Raum mit euch."

Der Abend war Teil von Harrys zwölfteiliger Wembley-Residenz im Rahmen seiner "Together Together"-Tour, mit der er sein viertes Studioalbum "Kiss All the Time, Disco Occasionally" feiert. Als besonderes Highlight stand in dieser Nacht auch Countrylegende Shania Twain (60) mit auf der Bühne, die alle zwölf Londoner Shows begleitet. Mit der Residenz schreibt Harry bereits Geschichte: Die Shows gelten als die längste Einzelkünstler-Residenz, die je im Wembley-Stadion stattgefunden hat. Liam Payne war im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren gestorben, nachdem er in Buenos Aires von einem Hotelbalkon gestürzt war. Spätere Untersuchungen ergaben, dass sich Alkohol und Kokain in seinem Körper befanden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Harry öffentlich über den Verlust seines Freundes spricht. Gegenüber Zane Lowe (52) hatte er bereits erklärt, wie sehr ihn Liams Tod berührt hat: "Es ist so schwer, einen Freund zu verlieren. Aber es ist so schwer, einen Freund zu verlieren, der dir in so vieler Hinsicht so ähnlich ist." Auch über seine eigene Reaktion auf die Trauer hatte er offen gesprochen: "Ich habe jemanden gesehen, der das gütigste Herz hatte und einfach großartig sein wollte. Was passiert ist, war für mich ein wirklich wichtiger Moment, um mein Leben zu betrachten." Harry kämpft dabei auch mit dem Druck, seine Gefühle nach außen tragen zu müssen. In einem anderen Interview hatte er beschrieben, wie sehr ihn das Bild, das andere von ihm haben, belastet – und wie er lernt, damit umzugehen.

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Imago Harry Styles, Sänger

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Imago Liam Payne, Sänger

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Getty Images Harry Styles und Liam Payne