Yasin und Samira kommen sich bei "Prominent getrennt" näher

Kuschelalarm bei Prominent getrennt! In der achten Folge der Show kommen sich Yasin Cilingir (35) und seine Ex-Frau Samira Cilingir (29) wieder deutlich näher. Das einstige Paar verbrachte eine innige Nacht miteinander – die beiden schliefen Arm in Arm ein. Am nächsten Morgen strahlte Yasin, als er Samira direkt darauf ansprach: "Wir haben gekuschelt! Das war schön." Im Interview schwärmte der Realitystar von der ungewohnten Nähe: "Was wir hier haben bei 'Prominent getrennt', das ist echt nicht mehr normal, im Positiven." Samira pflichtete ihm bei: "Das hätten wir zu Hause niemals gemacht." Auch Yasin bestätigte: "Wir haben schon lange nicht mehr gekuschelt."

Später überraschte er sie mit einer herzlichen Begrüßung, nannte sie "meine Prinzessin", nahm sie in den Arm und gab ihr einen Kuss auf den Hals. Im Gespräch mit Mitkandidat Richard ließ er die Nacht noch mal Revue passieren: "Das war gestern das erste Mal, dass wir gekuschelt haben nach langer Zeit. War schön. Arm in Arm sind wir eingeschlafen. Mal gucken, wo es hinführt." Im Einzelinterview gab er Samira dann einen Kuss auf die Wange – sie strahlte dabei in die Kamera.

Zuvor hatten sich die beiden schon bei ihrer "Zeit zu zweit" ausgesprochen. In der fünften Folge wurde es richtig emotional. Sie stellten sich die Frage: Gibt es für ihre Liebe noch eine Chance? Samira fragte ihn direkt, ob er der Beziehung noch eine letzte Chance geben würde. Yasin antwortete ehrlich: "Mein Verstand sagt Nein, aber irgendwie ist da ein Funken Hoffnung." Gleichzeitig brach es aus ihm heraus: "Der Kern passt bei uns einfach nicht." Samira wollte das nicht stehen lassen und stellte klar: "Dann müssen wir eine Lösung finden, dass wir auf einen Nenner kommen." Am Ende umarmten sie sich. Samira zog danach ihr Fazit: "Ich glaube, Yasin hat verstanden, was er ändern muss und dass er auch einfach da sein soll, das Wichtigste ist, da sein."

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Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars

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Imago Yasin und Samira Cilingir beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn am 09.11.2024

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RTL Yasin und Samira Cilingir bei "Prominent getrennt" 2026