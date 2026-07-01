Nach Krebskampf: Kim Schiele trauert um ihre geliebte Oma

Traurige Nachrichten von Kim Schiele: Die Social-Media-Bekanntheit hat ihre Oma verloren. Auf Instagram meldete sich die Influencerin jetzt mit einem sehr persönlichen Beitrag bei ihren Fans und teilte mehrere gemeinsame Fotos mit ihrer Großmutter. Dazu veröffentlichte sie einen langen Abschiedsbrief, in dem sie von ihrer tiefen Verbundenheit zu ihrer Oma schreibt und bewegende Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit teilt. Kim machte in dem Post auch öffentlich, dass ihre Oma nach einem langen Krebskampf gestorben ist. "Unsere Verbindung war nie nur die zwischen Oma und Enkelin, du warst für mich wie eine Bonusmama. Wie glücklich kann ich mich schätzen, dass ich von dir, Mama und Papa mit so viel Liebe und Fürsorge aufwachsen durfte? Ich wünschte, jedes Kind dürfte so eine Kindheit erleben", heißt es unter anderem.

In ihrem Text blickte Kim auf viele kleine Rituale und besondere Momente zurück, die sie bis heute mit ihrer Oma verbindet. Sie schrieb: "'Mein Mäuslein' hast du mich immer genannt – und ich habe es geliebt. Ich denke an die Morgende mit all meinen Kuscheltieren und einer 'Pulle Kaba', wie du immer gesagt hast." Außerdem erinnerte sie sich daran, dass ihre Großmutter sie früher morgens für die Schule fertiggemacht und sie abends ins Bett gebracht hatte. Auch gemeinsame Gewohnheiten blieben ihr offenbar fest im Herzen, etwa Sonntage mit dem "Presseclub" vor der Kindersendung oder Disney-Kassetten und der selbstgemachte Himbeertraum ihrer Oma. Besonders emotional wurde Kim, als sie über ihre Krankheit schrieb: "Als du vor sechs Jahren die Krebsdiagnose bekommen hast, ging es dir so schlecht, dass viele Menschen daran zerbrochen wären. Aber nicht du. Du hast gekämpft, wolltest leben und genau das hast du getan."

Unter dem Beitrag sammelten sich schnell zahlreiche Beileidsbekundungen von Kollegen und Wegbegleitern. Fitnessinfluencerin Mandy Brobeck (31) aka HealthyMandy kommentierte: "Ganz viel Kraft, liebe Kim, deine Oma wird immer auf euch aufpassen." Auch Hannah Kerschbaumer (33) meldete sich mit mitfühlenden Worten: "Mein aufrichtiges Beileid. Ich sende dir ganz viel Liebe und Kraft." Ana Johnson (32) schrieb wiederum "Alles Liebe und viel Kraft", während Antonia Hemmer (26) ihr ausrichten ließ: "Fühl dich ganz doll umarmt." Kim hatte ihre Oma in der Vergangenheit bereits in sozialen Netzwerken gezeigt und ihren Fans damit sehr intime Einblicke ermöglicht. Bekannt wurde Kim unter anderem durch Realityformate wie Beauty & The Nerd.

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Instagram / kimschiele Kim Schiele mit ihrer Oma

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Instagram / kimschiele Beerdigung von Infleuncerin Kim Schieles Oma

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Instagram / kimschiele Kim Schiele mit ihrer Oma

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