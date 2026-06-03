Willi Banner und Kim Schiele machen Beziehung öffentlich

Es ist offiziell: Willi Banner (31) und Kim Schiele sind ein Paar! Der Social-Media-Star und die Influencerin haben ihre Beziehung nun ganz öffentlich gemacht – und zwar mit einem romantischen Video auf Instagram. Darin ist Kim auf einem Pferd zu sehen, während Willi auf einem Motorrad unterwegs ist. Die beiden küssen sich, turteln und lachen gemeinsam in die Kamera. Dazu schrieb Kim schlicht, aber eindeutig: "Er und ich." Klarer kann man eine Beziehung wohl kaum bestätigen.

In den Kommentaren unter dem Post überschlugen sich prompt die Glückwünsche. "Oh mein Gott, hard launch! Freue mich ganz doll für euch" und "Endlich ist es raus, freue mich so für euch" sind nur zwei der begeisterten Reaktionen der Fans. Auch Influencerin Lisa-Marie Schiffner (25) meldete sich öffentlich zu Wort und kommentierte: "Alles Liebe euch zwei." Ebenso Selfiesandra (26), die ihre Begeisterung mit zahlreichen Herzaugen-Emojis zum Ausdruck bringt.

Schon vor wenigen Monaten hatten die beiden die Gerüchteküche kräftig angeheizt. Kim saß regelmäßig im Publikum bei Let's Dance und feuerte Willi Woche für Woche an. Besonders auffällig: Sie nahm sogar direkt neben Willis Familie Platz und fieberte bei seinen Auftritten sichtbar mit. Ein gemeinsames Foto der beiden sorgte zusätzlich für Spekulationen. Gegenüber Bild ließ Kim damals noch verlauten, sie und Willi seien lediglich "gute Freunde".

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Instagram / kimschiele Kim Schiele und Willi Banner, Juni 2026

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Instagram / kimschiele Kim Schiele und Willi Banner, Juni 2026

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Imago Willi Banner und Influencerin Kim Schiele (Schwester Kim), "Let’s Dance" im März 2026

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