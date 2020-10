Beauty & The Nerd-Gewinnerin Kim Schiele hat wieder Schmetterlinge im Bauch. DJ Isek ist der neue Mann an der Seite der Blondine. Mit Nerd Illya hatte es in der Sendung nicht gefunkt, dafür jetzt umso mehr mit dem Kölner. Kim hat in dem Muskelpaket ihren Traumpartner gefunden. Das Reality-Sternchen hat bereits gefallen an der Öffentlichkeit gefunden, aber ob man die beiden bald schon gemeinsam als Paar im TV sieht, verraten sie im Promiflash-Interview.

"Ja, wir können uns sehr gut vorstellen, auch zusammen an TV-Formaten teilzunehmen", plaudert das Pärchen gegenüber Promiflash aus. Die beiden seien schon jetzt ein sehr gutes Team. Auf Instagram halten sie sich allerdings noch etwas zurück. Es gibt keine gemeinsamen Bilder. Dafür wird aber fleißig kommentiert. "Wow, sieht wirklich wahnsinnig aus", schreibt Isek unter ein Bild seiner Freundin.

Wie die bisherige TV-Karriere von Kim aussieht, weiß Isek allerdings noch nicht. "Ich habe 'Beauty & The Nerd' nicht direkt verfolgt, als es ausgestrahlt wurde, finde es aber klasse, dass Kim die Show mitgemacht hat, da sehr viel Mut und Selbstvertrauen dazu gehört", sagt er im Promiflash-Interview. Der Hottie sei aber gerade dabei, alles nachzuschauen und dann dauert es vielleicht auch nicht mehr lange, bis das Pärchen gemeinsam auf den Bildschirmen zu sehen ist.

Instagram / kimschiele "Beauty & The Nerd"-Kim auf Mallorca

Instagram / isek___ DJ Isek, 2020

Instagram / kimschiele Kim Schiele, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

