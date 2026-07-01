Wie König Felipe: Leonor erhält hohe Militärauszeichnung

Prinzessin Leonor (20) schließt ihre militärische Ausbildung an der Luft- und Raumfahrtakademie in San Javier in der Region Murcia ab – und wird dabei mit einer besonderen Ehrung bedacht. Der spanische Ministerrat hat per Königlichem Dekret beschlossen, die 20-Jährige zur "Fregattenleutnantin in Ausbildung" zu ernennen und ihr das Großkreuz des Luftfahrtverdienstordens mit weißem Abzeichen zu verleihen. Diese Auszeichnung ist dabei alles andere als neu für die spanische Königsfamilie: Ihr Vater, König Felipe (58), hatte dieselbe Ehrung bereits 1988 erhalten – damals noch als Prinz von Asturien, nach dem Abschluss seiner eigenen Zeit an der Akademie.

Damit sammelt Leonor ihre dritte Großkreuz-Auszeichnung. Nach dem Ende ihrer Ausbildung an der Allgemeinen Militärakademie in Saragossa erhielt sie das Großkreuz des Militärverdienstordens, und nach ihrer Zeit an der Marineschule in Marín folgte das Großkreuz des Marineverdienstordens. Das neue Großkreuz mit weißem Abzeichen, das an einem weißen Band mit zwei roten Streifen hängt, wird für herausragende Leistungen und Dienste im Zusammenhang mit den Streitkräften verliehen. Dass diese Auszeichnung für Leonor von Anfang an eingeplant war, zeigt ein Dekret aus dem Jahr 2023, das ihre Militärlaufbahn und die damit verbundenen möglichen Ehrungen bereits im Voraus festlegte, wie Hola berichtet.

Kurz vor dem offiziellen Abschluss ihrer militärischen Ausbildung sorgte die Königsfamilie noch für einen besonderen Moment: Das Königshaus veröffentlichte Fotos und ein Video des ersten gemeinsamen Übungsflugs von Leonor und Felipe in einem Pilatus-Flugzeug über Murcia. Auch Murcia selbst verabschiedete sich herzlich von der Thronfolgerin: Anfang Juni wurde Leonor mit der Goldmedaille der Regionalversammlung, der Goldmedaille der Stadt San Javier und dem Titel der Ehrenbürgerin geehrt. Bei ihrer Abschiedsrede zitierte sie sogar die Rockband Arde Bogotá aus Cartagena und erinnerte mit einem ihrer Songtexte an die vielen Fahrten, die ihre Zeit in der Region geprägt hatten.

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Imago Prinzessin Leonor bei der Verleihung der Princess of Asturias Awards 2024 im Teatro Campoamor in Oviedo

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MC Boti / ActionPress Prinzessin Leonor bei der Verleihung des königlichen Verdienstkreuzes, Juli 2025

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Instagram / casareal.es König Felipe VI. nimmt seine Tochter Leonor in die Arme