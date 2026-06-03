Kim Schiele und Willi Banner geben erstes Liebes-Interview

Frische Liebes-News aus der Influencer-Welt: Willi Banner (31) und Kim Schiele sind ein Paar. Im gemeinsamen Interview mit Gala traten der Fitness-Influencer und die Krankenpflegerin erstmals gemeinsam vor die Kameras und gaben ehrliche Einblicke in ihre Beziehung. Die beiden verraten, dass sie sich bereits seit 2019 kennen beziehungsweise auf Instagram folgten. Regelmäßig hatten die beiden Kontakt, bis Willi die Influencerin zu seinem Boxkampf im Oktober des vergangenen Jahres nach Oberhausen eingeladen hatte. "Ich habe zugesagt, war vor dem Boxkampf aber in seiner Nähe und dachte mir so: 'Willi wohnt doch hier, da können wir uns gleich mal auf einen Kaffee treffen'", berichtet Kim mit einem Lächeln. Gesagt, getan – in Berlin kam es zu einem Treffen.

Beide schwärmen noch von diesem Tag. "Ich habe dich gesehen und ich dachte so: 'Krass.' So ein Gefühl hatte ich noch nie bei einer Person", erinnert sich Kim. Auch Willi erzählt voller Freude: "So ging es mir auch. Das war wirklich direkt magisch." Die Influencerin sei allerdings nicht mit der Intention in das Treffen gegangen, dass sie und Willi sich daten. Kim wollte mit dem Sportliebhaber lediglich reden. Beide sind sich einig: "Es ist komisch, dass wir uns nicht früher schon kennengelernt haben." Ihre Liebe haben sie nicht aktiv versteckt, aber auch nicht an die große Glocke gehängt. Kussfotos wollten sie aber vermeiden.

Auf Instagram ließen Kim und Willi die Katze aus dem Sack. Die beiden teilten ein romantisches Video in malerischer Kulisse. Mit dabei: das Pferd der Netz-Bekanntheit und das Motorrad des Sportlers. Immer wieder lächelten sie sich verliebt an, küssten sich und genossen sichtlich ihr Liebesglück. Dazu schrieben die beiden lediglich die Worte: "Er und ich", passend zum Lied "Him & I" von G-Eazy (37). Mit dieser Ankündigung überraschten Kim und Willi auch zahlreiche Fans, die sich binnen Minuten in der Kommentarspalte des Beitrags wiederfanden.

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Instagram / kimschiele Kim Schiele und Willi Banner, Juni 2026

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Imago Willi Banner und Influencerin Kim Schiele (Schwester Kim), "Let’s Dance" im März 2026

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Instagram / kimschiele Kim Schiele aka Schwester Kim, Influencerin

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