Anne Wünsche kann Henning "nicht mehr in die Augen schauen"

Anne Wünsche (34) spricht jetzt offen über das schwierige Verhältnis zu ihrem Ex Henning Merten (36). In einer Mitteilung, die Promiflash vorliegt, schildert die Influencerin, wie belastend die Situation seit ihrer Auswanderung nach Mallorca für sie geworden ist. Die gemeinsame Tochter Juna lebt derzeit bei Henning. Was nach außen zwar wie eine einvernehmliche Lösung wirken mag, ist für Anne nach eigenen Angaben ein emotionaler, finanzieller und juristischer Kraftakt. Besonders deutlich wird sie, wenn sie über den Kontakt zu ihrem Ex spricht: "Ich bin ganz ehrlich: Ich kann ihm nicht mehr in die Augen schauen", erklärt Anne. Schon wenn sein Name auf dem Display ihres Handys erscheine, bekomme sie Bauchschmerzen.

Damit nicht genug: Anne beschreibt auch den Austausch mit ihrer Tochter als belastend. Zwar stehe sie mit Juna regelmäßig in Kontakt, doch dabei bleibe bei ihr oft ein mulmiges Gefühl zurück. "Ich hatte schon oft das ungute Gefühl, dass gar nicht sie mir antwortet, sondern er", berichtet sie in der Mitteilung. Vertrauen sei für sie inzwischen kaum noch da. Umso größer sei ihre Vorfreude auf die Sommerferien, in denen Juna die erste Hälfte der Ferien bei ihr auf Mallorca verbringen soll – sofern Henning dies zulasse. "Die Angst schwingt immer mit, dass er wieder irgendeinen Vorwand findet und ihr erneut ein Ausreiseverbot erteilt, damit sie das Land nicht verlassen darf", so Anne.

Der Konflikt zwischen Anne und Henning sorgt bereits seit Längerem für Schlagzeilen. Vor allem wenn es um ihre gemeinsame Tochter geht, scheint die Situation zwischen den beiden besonders angespannt zu sein. Erst kürzlich warf die Influencerin ihrem Ex vor, vereinbarte Absprachen nicht einzuhalten und Juna gezielt einzusetzen, um seine Reichweite zu steigern. Gleichzeitig zeigt sich Anne in ihrer Mitteilung selbstkritisch: "Ich habe in der Vergangenheit sicher nicht immer alles richtig gemacht, aber ich habe daraus gelernt und Dinge geändert."

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025