Anne Wünsche findet: Henning nutzt Tochter Juna für Klicks

Anne Wünsche (34) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Henning Merten (36). In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, bricht die Influencerin ihr Schweigen zu einem Thema, das sie offenbar schon länger beschäftigt: die gemeinsame Tochter Juna. Seit Annes Umzug nach Mallorca lebt das Mädchen beim Vater in Deutschland. Was von außen wie eine einvernehmliche Lösung wirkt, bezeichnet die Influencerin selbst als täglichen Kampf – emotional, finanziell und juristisch. Kern ihrer Kritik: Henning halte vereinbarte Absprachen nicht ein und setze Juna gezielt für Reichweite in sozialen Netzwerken ein.

Konkret wirft Anne ihm vor, das Kind in seinem Podcast zu thematisieren und auf Instagram für neue Follower zu nutzen. "Die Öffentlichkeit deklariert er als sein 'Privatleben', und somit soll ich akzeptieren, dass Juna Thema in seinem Podcast ist und auf Instagram für neue Follower sorgen soll", erklärt sie in der Mitteilung. Sie selbst zeige ihre Kinder hingegen kaum noch in der Öffentlichkeit: "Selbst wenn sie jetzt bei mir ist, erfährt man kaum etwas über Juna oder meine anderen Kinder." Dass sie das Verhalten ihres Exes trotzdem mitbekommt, liegt laut Anne an ihrer Community und an Mitarbeitern, die ihr entsprechende Inhalte zuschicken. Auch die aktuelle Partnerin von Henning zieht sie in ihre Kritik mit ein: "Das betrifft vor allem seine Frau, die ich in dieser Hinsicht noch extremer einschätze." Gleichzeitig räumt sie eigene frühere Fehler ein: "Ich habe in der Vergangenheit sicher nicht immer alles richtig gemacht, aber ich habe daraus gelernt und Dinge geändert."

Das Verhältnis zwischen den beiden Ex-Partnern beschreibt Anne als komplett zerrüttet. Kommunikation finde kaum noch statt: "Wir schreiben maximal noch über die anstehenden Mama-Wochenenden." Zudem schildert sie, dass Henning ihr mit weiteren rechtlichen Schritten drohe. "Wenn ich nicht spure, droht er mir weiterhin mit dem Gericht", so Anne, die außerdem berichtet, er bezeichne sie ihm gegenüber als "dumm" und "narzisstisch". Anne und Henning waren mehrere Jahre ein Paar und haben Tochter Juna gemeinsam. Anne hat zudem zwei weitere Kinder aus einer früheren Beziehung.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre drei Kinder, Dezember 2025

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Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025