Mit 20 noch Jungfrau: Christian Wolf war sehr unglücklich

Christian Wolf (31) öffnet sich gerade ungewohnt ehrlich vor seinen Fans: In einem neuen TikTok-Clip erzählt der Unternehmer, dass er mit 20 Jahren noch Jungfrau war – und dass ihn diese Zeit extrem unglücklich gemacht hat. In dem Video, in dem er verschiedene Fakten über sich preisgibt, schreibt Christian dazu, er sei "unfreiwillig" Jungfrau gewesen. Seine Community reagiert darauf mit vielen Kommentaren, dass das doch "nicht schlimm" sei, wie er selbst erzählt. Doch der Social-Media-Star macht klar, warum das Thema für ihn eine ganz andere Bedeutung hatte: "Es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, aber das ist ja ein Symbol für die Unglücklichkeit, die ich hatte. Denn es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie keinen Sex hatte oder so, sondern dass ich auch nie wirklich eine Freundin hatte bis zu dem Zeitpunkt."

Und obwohl beides für sich genommen kein Problem sei, war die Situation für ihn belastend – weil er sich etwas sehnlichst wünschte, was er nicht bekam: "Ich brauche Liebe in meinem Leben, falls man das so sagen kann. Doch, ich glaube, das kann man so sagen. Und wenn man dann halt etwas will und sich eigentlich auch nach Liebe sehnt, aber die halt nicht kriegt, dann ist das halt trotzdem doof."

Mit seinen offenen Worten gibt Christian einen sehr persönlichen Einblick in seine Gefühlswelt von damals. Der Unternehmer machte deutlich, wie eng für ihn Liebe, Nähe und persönliches Wohlbefinden zusammenhängen. Er beschrieb, dass nicht der fehlende Sex das eigentliche Problem gewesen sei, sondern das Gefühl, sich nach einer Beziehung zu sehnen und trotzdem allein zu bleiben. Genau das habe die Zeit für ihn so belastend gemacht. Heute ist er glücklich mit seiner Partnerin Romina Palm (27) verlobt – die beiden sind Eltern der kleinen Hazel.

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Imago Christian Wolf auf der FIBO 2026

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026