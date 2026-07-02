Streit um Tochter: Anne Wünsche ist "unglaublich traurig"

Was von außen nach einer geregelten Situation aussieht, ist für Anne Wünsche (34) in Wahrheit ein emotionaler, finanzieller und juristischer Kampf. Seit die Influencerin und Unternehmerin nach Mallorca ausgewandert ist, lebt ihre Tochter Juna beim Vater Henning Merten (36) in Deutschland. Nun hat die Influencerin das Schweigen gebrochen und in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, offen über die Situation gesprochen – und dabei auch eigene Fehler der Vergangenheit eingestanden. "Ich bin oft wütend und unglaublich traurig darüber, wie sehr er sich verändert hat", erklärt sie darin.

Ein zentraler Streitpunkt sind die Unterhaltszahlungen. Anne zahlt nach eigenen Angaben rund 1.000 Euro pro Monat für Juna – den Höchstsatz der Düsseldorfer Tabelle. Henning hingegen habe in den sechs Jahren zuvor, in denen Juna bei Anne gelebt hatte, keinen Unterhalt gezahlt. "Mir geht es dabei um die grundsätzliche Fairness. Wir wollten dieses Kind beide. Während ich als alleinerziehende Mutter nebenbei ein Business aufgebaut habe, hat er mich auf ganzer Linie im Stich gelassen – nicht nur finanziell", so Anne. Zusätzlich macht ihr Sorgen, wofür das Geld tatsächlich verwendet wird. In einem Podcast hatte Henning angedeutet, die Unterhaltszahlungen in Immobilien investieren zu wollen. "Juna kostet keine 1.000 Euro im Monat. Ich hoffe inständig, dass er den Rest für sie anlegt, denn dieses Geld steht zu 100 Prozent ihr zu – und nicht ihm, Denise oder Ben", betont Anne.

Anne und Henning waren einige Jahre ein Paar und hatten gemeinsam Tochter Juna. Anne ist außerdem Mutter von zwei weiteren Kindern aus anderen Beziehungen. Neben ihrer Präsenz in den sozialen Netzwerken ist sie auch als Unternehmerin aktiv. In ihrer Pressemitteilung macht Anne deutlich, wie sehr sie die aktuelle Situation belastet: "Er verhält sich unfair, spielt ein falsches Spiel, und ich muss zusehen, wie ich damit klarkomme." Dabei räumt sie gleichzeitig ein, dass Henning "früher eigentlich ein guter Vater" gewesen sei.

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ActionPress, Instagram / anne_wuensche Henning Merten und Anne Wünsche

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Imago Henning Merten beim Schlager Beach Open Air am KUFA-Beach in Dessau-Roßlau, 02.08.2025

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