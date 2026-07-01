Anne Wünsche rechtfertigt Mileys (12) Social-Media-Auftritt

Gegenwind für Anne Wünsche (34): Die Influencerin sieht sich aktuell mit heftigen Vorwürfen der Doppelmoral konfrontiert. Erst kürzlich kritisierte sie ihren Ex Henning Merten (36) öffentlich dafür, dass er die gemeinsame Tochter Juna, die bei ihm in Deutschland lebt, auf Social Media zeigt. Gleichzeitig betreibt jedoch Annes älteste Tochter Miley, die bei ihr auf Mallorca wohnt, mit gerade einmal zwölf Jahren bereits eigene Accounts mit riesiger Reichweite und wird auch von Mama regelmäßig ins Netz gestellt. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, bezieht die Dreifachmutter nun Stellung zu der Kritik und versucht, den scheinbaren Widerspruch aufzuklären.

Der entscheidende Unterschied liegt für Anne beim Einverständnis und in den Charakteren ihrer Töchter. Während es bei Juna eine klare Abmachung mit dem Vater gab, das Kind aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, sei die ältere Schwester schon in jungen Jahren mit einem klaren Wunsch auf sie zugekommen. "Sie hat mich damals regelrecht angefleht, sich auf Social Media etwas aufbauen zu dürfen, weil es ihr großer Traum ist, Sängerin und Schauspielerin zu werden", erklärt Anne. Für Miley würden allerdings strengste Regeln gelten – halte sie sich nicht daran, gebe es sofortigen Social-Media-Entzug. Trotzdem zeigt sich die Unternehmerin bemerkenswert reflektiert und gibt ihren Kritikern in einem Punkt recht: "Wenn ich die Kamera nur deshalb auf meine Kinder halte, weil ich genau weiß, dass es Klicks und neue Follower bringt, dann ist das schlichtweg falsch. Ich habe diese Fehler in der Vergangenheit selbst gemacht."

Besonders selbstkritisch zeigt sich Anne auch mit Blick auf ihren Ex Henning, den sie durch ihre eigene Social-Media-Präsenz erst bekannt gemacht habe. "Damit habe ich mir quasi mein eigenes Grab geschaufelt, denn er hat diese Bekanntheit später gegen mich verwendet", so Anne. Die 34-Jährige, die einst durch die Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt wurde, ist Mutter von drei Kindern. Neben der zwölfjährigen Miley, die mit bürgerlichem Namen Miley Merten heißt, hat sie noch die Tochter Juna sowie einen Sohn.

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miley.viral Miley Merten (12) und ihre Mutter, Influencerin Anne Wünsche, im Juni 2026

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Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche

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Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016