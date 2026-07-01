Streit um Juna: Anne Wünsche übt scharfe Kritik an Henning

Nach außen wirkt die Situation ruhig, doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig: Seit Anne Wünsche (34) nach Mallorca ausgewandert ist, lebt ihre Tochter Juna beim Vater Henning Merten (36). Was wie eine einvernehmliche Regelung aussieht, ist für die Influencerin laut eigener Aussage ein täglicher Kampf – emotional, finanziell und juristisch. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, bricht Anne nun ihr Schweigen und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex: Es geht um gebrochene Versprechen, Gerichtstermine und die Frage, ob Juna auf Social Media für Reichweite instrumentalisiert wird.

Besonders schmerzt Anne, dass Juna immer wieder in Clips von Henning und seiner Frau Denise (35) auftaucht. Vor Gericht hatte Henning demnach argumentiert, er sei kein Influencer und das Kind sei bei ihm daher besser aufgehoben als bei ihr. "Unter anderem sagte er vor der Anwältin, dass er ja kein Influencer sei – anders als ich – und Juna es deshalb bei ihm besser hätte. Allein diese Aussage war ein harter Schlag, weil er selbst seit Jahren seinen Alltag auf Social Media teilt und auf Influencer-Events präsent ist", erklärt Anne. Sie habe daraufhin zumindest versucht, zu verhindern, dass Henning Juna für seine eigene Reichweite nutzt. Doch auch das sei gescheitert: "Ihm scheint es jedoch sehr wichtig zu sein, die Rolle des tollen Vaters und angeblichen Nicht-Influencers nach außen zu inszenieren." Das Jugendamt und die zuständige Richterin hätten das aus ihrer Sicht nicht durchschaut – obwohl sich Henning "so oft eindeutig in Widersprüche verwickelt" habe. Letztlich habe sie den Kampf aufgegeben: "Ich hatte einfach keine Kraft mehr für diesen Kampf, bei dem es letztlich nur um Macht ging. Also habe ich nachgegeben."

Anne betont zudem, dass wohl von ihrer Seite stets Bemühungen kamen, die Situation friedlich zu klären: "Ich war die Einzige, die immer wieder auf ihn zugegangen ist, um die Situation ohne Gericht zu klären oder den Prozess zumindest zu beschleunigen. Er hingegen tauchte mit einer riesigen Mappe voller Vorwürfe auf, die er genüsslich auspacken wollte." Des Weiteren habe ihr Ex "ununterbrochen" gegen sie geschossen und negativ von ihr gesprochen. Vor rund einer Woche sorgte Anne bereits mit einem großen Seitenhieb für Schlagzeilen. Die Influencerin brachte ihren eigenen Cocktaillikör auf den Markt: den knallrosanen "Dirty Glitzer Mojito". Dazu platzierte sie einen auffälligen Spruch, der wie ein Seitenhieb klang: "Knallt besser als dein Ex".

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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ActionPress Henning und Denise Merten, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

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Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016