Traurig: Für diesen Termin unterbricht Haakon seine Auszeit

Kronprinz Haakon von Norwegen (52) hat seinen Sommerurlaub eigentlich dringend nötig – doch laut Bunte muss er ihn bereits am 19. Juli unterbrechen. Wie dem offiziellen Terminkalender der norwegischen Königsfamilie zu entnehmen ist, wird der Kronprinz an diesem Tag bei der Eröffnung der nationalen Gedenkstätte für die Terroranschläge vom 22. Juli im Regierungsviertel in Oslo anwesend sein. Für Haakon wird das ein zutiefst emotionaler Auftritt, denn unter den 77 Opfern der Anschläge war auch ein Mitglied seiner eigenen Familie.

Am 22. Juli 2011 verübte Anders Behring Breivik eine Reihe von Terroranschlägen in Norwegen. Auf der Insel Utøya erschoss er zahlreiche Menschen – darunter auch Trond Berntsen, den Stiefbruder von Kronprinzessin Mette-Marit (52). Trond war zum Zeitpunkt des Anschlags als Polizist auf der Insel tätig und starb im Alter von 51 Jahren. Haakon wurde zuletzt laut dem norwegischen Magazin Se og Hør in einem Osloer Fünf-Sterne-Hotel gesichtet – offenbar in Begleitung zweier Vertrauter und fernab des royalen Trubels der vergangenen Monate.

Der Urlaub kam nach einer besonders belastenden Zeit für die norwegischen Royals: Der Prozess gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29) hatte die Familie wochenlang beschäftigt. Hinzu kommt, dass Mette-Marit sich derzeit von einer Lungentransplantation erholt. Das Königshaus hatte in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass Haakon seinen Terminkalender angepasst habe, um möglichst viel Zeit an der Seite seiner Frau verbringen zu können. Erst im Juni hatte der Kronprinz deshalb kurzfristig einen Empfang für Konsuln im Schloss abgesagt.

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Getty Images Kronprinz Haakon bei der Gesprächsrunde im Osloer Opernhaus während des belgischen Staatsbesuchs im März 2026

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Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im Vogelzimmer des Königlichen Palasts in Oslo, März 2024