"Prominent getrennt"-Frauen schießen gegen Jessica Hnatyk

Bei Prominent getrennt herrscht dicke Luft – und mittendrin steckt Jessica Hnatyk (25). Der Realitystar sorgt im Haus für mächtig Zündstoff, denn gleich mehrere Frauen werfen ihr vor, den Ex-Partnern der anderen gegenüber zu freizügig aufzutreten. Als Jessi mit Bianca Eigenfeld (25) bei den männlichen Kandidaten sitzt und sich mit Aleks Petrovic über seinen Job außerhalb der Realitywelt unterhält, kommentiert Vanessa Nwattu (26) das süffisant: "'Was machst du jetzt gerade zurzeit, nur Reality oder was genau?' Ich denke mir nur, ah ja, suchst du den nächsten Geldbeutel? [...] Voll unangenehm." Mit von der Partie beim Lästern sind auch Vanessa Brahimi, Samira Cilingir (29) und Tessa Bergmeier (36).

Das Unbehagen gegenüber Jessi spitzt sich zu, als die Gruppe der unzufriedenen Frauen demonstrativ aufsteht und geht, sobald Jessi und Bianca sich dazusetzen wollen. Jessi spricht sie darauf an – doch das bringt keine Annäherung. Vanessa Brahimi lässt im Einzelinterview kein gutes Haar an ihr: "Jessi weiß ganz genau, was sie hier macht. Man merkt, dass sie genau das will." Jessi selbst zeigt sich im Einzelinterview ebenfalls genervt: "Dieses Dreier-Girlsteam, Samira, Nessi und Vanessa, geht mir mittlerweile auch einfach auf den Sack. Die größten Konkurrenten werden hier irgendwie Freundinnen." Wenig später eskaliert die Lage vollends: Obwohl Vanessa Brahimi und ihr Ex Richard gemeinsam das Safety-Spiel gewonnen haben und vor einer Nominierung sicher sind, bricht zwischen den beiden ein heftiger Streit aus. Nessi beobachtet, wie Richard immer wieder zu Jessi rüberblickt, und geht auf ihn zu. Sein knappes "Beruhig dich und geh hoch" bringt das Fass zum Überlaufen. Unter Tränen bezeichnet sie ihn als "Hund" und "ekelhaft", während Richard vor der Gruppe erklärt: "Diese Frau, Alter. Ich bin so froh, dass ich sie loshabe."

Als Jessi daraufhin versucht, Vanessa zu trösten, prallt auch das ab. Nessi macht ihr unmissverständlich klar, wo sie steht: "Jessi, bitte lass es. [...] Geh weg von mir. Ich meine das so ernst. Weil du hockst da mit unseren Ex-Männern. Wir sind doch alle nicht dumm, wir sehen es doch alle. Wir sind hier nicht in nem Datingformat." Jessica Hnatyk ist erst 25 Jahre alt und war zuletzt durch verschiedene Realityformate bekannt geworden.

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