Reagiert Eric Stehfest hier auf Sticheleien und Vorwürfe?

Nachdem Eric Stehfest (37) seine neue Beziehung öffentlich gemacht hat, gab es nicht nur Zuspruch: Sowohl seine Noch-Ehefrau Edith Stehfest (30) als auch Influencerin Jenny König ließen nach der Bekanntgabe kein gutes Haar an ihm. Jetzt postet der Schauspieler gefühlvolle Worte in seiner Instagram-Story und sendet damit möglicherweise eine klare Botschaft an seine Kritikerinnen: "Mögen die Winde draußen noch so laut werden – sie finden keinen Weg zu dem Licht, das wir füreinander sind. Denn zwischen unseren Herzen wächst ein Glück, das niemand von außen berühren kann."

Doch damit nicht genug: In einer weiteren Story gibt Eric Einblicke in seinen neuen Alltag mit vier Kids – und er wirkt alles andere als erschüttert von den öffentlichen Sticheleien. "Und während mein Schatz auf der Arbeit ist, kümmere ich mich hier um die Kids. Jetzt sind es ja vier – hier wirds nie langweilig, aber ich liebe meinen neuen Alltag", schreibt er zu einem Bild, auf dem zwei Kinder, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden, beim Nudelessen zu sehen sind. Ob seine Zeilen tatsächlich als Antwort an Edith und Jenny gemeint sind, kann nur gemunkelt werden.

Hintergrund der Aufregung: Jenny hatte öffentlich behauptet, zehn Monate lang Gefühle und Zeit in Eric investiert zu haben. Sie sei schockiert gewesen, von seiner neuen Liebe über einen Social-Media-Post erfahren zu haben: "Er hat mit mir eine Illusion aufgebaut, dass mein Kopf komplett auf ihn fixiert war. Wir hatten Pläne und ich dachte wirklich, es ist was Besonderes." Seine Ex Edith erlaubte sich auch einen Seitenhieb und meinte unter anderem: "POV: Er möchte heiraten, hat aber vergessen, dass wir noch gar nicht geschieden sind."

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Instagram / ericstehfest Sarah Scheil und Eric Stehfest, Juli 2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

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Instagram / jennykoenig._ Jenny König, Influencerin