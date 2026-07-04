Schwierig: Olivia Wilde spricht offen über lange Beziehungen

Olivia Wilde (42) hat sich in einem Interview mit dem Magazin People offen über die Herausforderungen langer Beziehungen geäußert. Die Schauspielerin war anlässlich ihres neuen Films "The Invite" zu Gast und sprach dabei auch über persönliche Erfahrungen aus ihrem eigenen Liebesleben. "Beziehungen sind schwer", gab Olivia zu und erklärte: "Es ist nicht unmöglich, aber es fühlt sich manchmal unmöglich an, eine Beziehung mit einer Person über eine sehr lange Zeit aufrechtzuerhalten, wenn man nicht diese schwierigen Gespräche führt, um die es in dem Film wirklich geht."

In dem Streifen, der auf dem spanischen Film "The People Upstairs" basiert und bereits in mehreren Ländern neu aufgelegt wurde, lädt ein Ehepaar seine lauten Nachbarn zum Abendessen ein – und wird dort mit einem unerwarteten Vorschlag konfrontiert, der die eigene Beziehung ins Wanken bringt. Olivia verrät, dass die Dreharbeiten in chronologischer Reihenfolge stattfanden und so die wechselnden Gefühle der Figuren ganz natürlich entstanden. "Wir sind diese Erfahrung mit den Figuren sehr organisch mitgegangen", beschreibt sie die besondere Atmosphäre am Set. Weil die Szenen aufeinander aufbauten, hätten alle Beteiligten die Spannung, die Entladung und die Emotionen besonders intensiv gespürt.

Dass Olivia das Thema so unter die Haut geht, hängt auch mit ihren eigenen Erlebnissen zusammen. In dem Podcast "Call Her Daddy" erzählte sie vor Kurzem offen von der Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten Jason Sudeikis (50), mit dem sie die Kinder Otis und Daisy großzieht. Auch ihre Kollegin Penelope Cruz (52), die seit über drei Jahrzehnten mit Schauspieler Javier Bardem (57) zusammen ist, meldete sich zu dem Thema zu Wort. "Ich habe das Gefühl, dass ich noch immer lerne. Ich bin mit jemandem zusammen, den ich seit 33 Jahren kenne, also kenne ich diese Person wirklich. Aber gibt es einen Tag, an dem man sich wirklich selbst kennt? Nein, also ist es mit dem Partner genauso.", erklärte sie gegenüber People.

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Imago Bei der Met Gala 2026 in New York: Olivia Wilde im eleganten Off-Shoulder-Look

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Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019

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Imago Auf dem roten Teppich zur Premiere von "The Invite" in Los Angeles am 24. Juni 2025