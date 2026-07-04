"The Boys"-Sexszene: Erin Moriarty wuchs "Kopf aus Achsel"

Unter extremen körperlichen Bedingungen hat Schauspielerin Erin Moriarty (32) eine Sexszene für die Superhelden-Serie "The Boys" gedreht. Wie die 32-Jährige jetzt im Podcast "MesSy" enthüllte, litt sie während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel an einer schweren Infektion, die so schlimm wurde, dass sie ihren rechten Arm kaum noch bewegen konnte: "Ich hatte die Staphylokokkeninfektion. Ihr versteht nicht. Es ist wirklich schlimm. Ich bin in der totalen Hölle." Trotz der heftigen Schmerzen zog sie die Szene, in der ihre Figur Starlight erstmals mit Hughie intim wird, komplett durch.

Im Podcast schilderte Erin, wie ernst die Situation wirklich war – und wie wenig ernst sie zunächst genommen wurde. Sie habe ihr Team auf ihre Schmerzen hingewiesen, doch erst als sie die Infektion präsentierte, reagierten die Beteiligten schockiert: "Dann zeigte ich ihnen die Infektion, und sie sagten: 'Oh mein Gott. Du musst sofort in die Notaufnahme!' Und ich dachte mir: 'Aber ich hab es euch doch gesagt.'" Erin führte aus: "Ich sagte so etwas wie: 'Leute, mir wächst ein zweiter Kopf aus der Achselhöhle – selbst wenn wir das durchziehen wollten, sieht es eben so aus.'"

Erin erklärte im Podcast auch, warum sie die Schmerzen zunächst lange für sich behalten hatte: "Man lernt und wird darauf konditioniert, vor allem wenn man sehr jung anfängt als Schauspielerin, zu allem Ja zu sagen und die eigenen Bedürfnisse runterzuschlucken." Die Schauspielerin, bei der im vergangenen Jahr die Autoimmunerkrankung Morbus Basedow diagnostiziert wurde, ergänzte, dass sie sich bewusst zurückhalte mit Beschwerden. Erin erklärte: "Das Schlimmste, was du durchmachen kannst, ist, körperliche Hölle zu erleben und nicht ernst genommen zu werden."

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Getty Images Erin Moriarty, Premiere zum Serienfinale von "The Boys"

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Getty Images Erin Moriarty, "The Boys"-Panel auf der New York Comic Con 2021

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Getty Images Erin Moriarty, März 2026

Wie findet ihr, dass Erin die Szene trotz starker Infektion durchgezogen hat? Bewundernswert professionell. Das hätte abgebrochen werden müssen: Gesundheit zuerst! Ergebnis anzeigen