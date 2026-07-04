Erfolgsdruck? Diese Frage stellt sich Sebastian Fitzek immer

Sebastian Fitzek (54) gehört zu den erfolgreichsten Autoren Deutschlands – 21 Millionen verkaufte Bücher sprechen für sich. Doch obwohl der Thrillerautor mit dem Erfolgsdruck gut vertraut sein dürfte, geht er beim Schreiben eines neuen Romans einen überraschend schlichten Weg. Gegenüber Bild verriet er, dass er sich bei jedem neuen Buch nur eine einzige Frage stelle: "Würde ich dieses Buch auch schreiben, wenn es nur ein Mensch lesen würde – oder wenn es gar niemand lesen würde?" Genau an diesem Punkt, so Sebastian, entscheide sich, ob eine Geschichte wirklich funktioniere.

Für ihn ist klar: Bücher, die sich lediglich an Marktanalysen oder aktuellen Trends orientieren, führen in die Irre. "Das ist der Weg ins Unglück", betonte der Vater von fünf Kindern. Als Beispiel nannte er Musiker, die zunächst Songs veröffentlichen, hinter denen sie eigentlich gar nicht stehen, und sich erst später ihren eigentlichen musikalischen Traum erfüllen möchten. Sebastians Überzeugung: "Mit einem Misserfolg, hinter dem man steht, kommt man viel besser klar als mit einem Erfolg, den man selbst gar nicht gut findet." Den Erfolgsdruck, den man bei einem Autor mit seinen Zahlen vermuten würde, habe er schon seit Langem nicht mehr gespürt. Statt Millionen Menschen zufriedenzustellen, schreibe er das Buch, das ihn selbst überzeuge.

Was Erfolg für Sebastian heute bedeutet, hat sich ebenfalls gewandelt. Obwohl er sich nach so vielen verkauften Büchern finanziell fast alles leisten könnte, nennt er als größten Luxus schlicht "Zeit. Und Gesundheit." Nach seinen Shows gönnt er sich Urlaub mit der Familie – und genau das sei für ihn das Allerwichtigste: "Wenn die ganze Familie gesund in den Urlaub starten kann, dann ist das für mich das größte Glück. Alles andere ergibt keinen Sinn."

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ActionPress Sebastian Fitzek, Schriftsteller

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Getty Images Sebastian Fitzek, Autor

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ActionPress Sebastian Fitzek im November 2021 in Berlin