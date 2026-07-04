Im WM-Finale: Justin Bieber im Gespräch als Halbzeit-Act

Justin Bieber (32) könnte schon bald bei einem der größten Sportereignisse der Welt auf der Bühne stehen. Laut dem US-Promiportal TMZ soll sich der Sänger derzeit in Gesprächen über einen Auftritt beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft befinden. Sollten sich die Berichte bestätigen, würde er beim Endspiel am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford (New York) auftreten – im Rahmen der allerersten Halbzeitshow, die es jemals bei einem WM-Finale geben wird. An seiner Seite wären dann bereits bestätigte Größen wie Madonna (67), Shakira (49) und die südkoreanische Boygroup BTS.

Das musikalische Programm der Halbzeitshow wird von Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) kuratiert. In einem Ankündigungsvideo auf dem Coldplay-Instagram-Account stellte er sich gemeinsam mit Figuren aus der "Sesamstraße" und den Muppets vor die Kamera – inklusive eines Cameo-Auftritts von BTS. Auf die Frage der Sesamstraßen-Figur Elmo, was eine Halbzeitshow eigentlich sei, erklärte Martin: "Es wird gesungen, es wird getanzt, es gibt Musik, und es ist die Chance zu zeigen, wie großartig all die verschiedenen Menschen sind." Hinter dem Spektakel steckt die gemeinnützige Organisation Global Citizen, die mit der Show 100 Millionen US-Dollar einsammeln möchte, um Kindern weltweit besseren Zugang zu Bildung und Fußball zu ermöglichen. Die FIFA beteiligt sich mit einer Spende von einem US-Dollar pro verkauftem WM-Ticket an diesem Fonds. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte die Show bereits im März 2025 angekündigt und dabei betont: "Dies wird ein historischer Moment für die FIFA-Weltmeisterschaft sein und eine Show, die dem größten Sportereignis der Welt gerecht wird."

Abseits der WM-Gerüchte sorgte Justin zuletzt bei einem anderen Sportereignis für Aufsehen. Ende Juni betrat er beim NHL Draft 2026 in Buffalo die Bühne, um für seinen Lieblingsklub, die Toronto Maple Leafs, den ersten Pick des Abends zu verkünden. Gut gelaunt und mit breitem Lächeln winkte er ins Publikum, umarmte NHL-Commissioner Gary Bettman und erfüllte dann seine eigentliche Aufgabe: "Mr. McKenna, wir würden Sie gerne für die Toronto Maple Leafs draften", rief er und holte damit den 18-jährigen Gavin McKenna auf die Bühne.

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Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026

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Getty Images Chris Martin bei einer Coldplay-Show in Las Vegas im Juni 2025

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Getty Images Gavin McKenna feiert neben Justin Bieber seinen First-Overall-Pick der Toronto Maple Leafs bei der NHL Draft 2026 in Buffalo

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