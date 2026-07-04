Cindy Crawfords Sohn Presley verblüfft mit diesem Detail

Zum Geburtstag ihres Sohnes Presley Gerber (27) hat Supermodel Cindy Crawford (60) auf Instagram zwei bisher unveröffentlichte Fotos geteilt – und damit bei ihren Fans für ungläubiges Staunen gesorgt. Das erste Bild zeigt Presley als kleines Kind gemeinsam mit seiner Mutter im Urlaub, auf dem zweiten wirkt er bereits wie ein Teenager mit durchdringendem Model-Blick. Der Grund für das große Staunen: Mutter und Sohn sehen sich zum Verwechseln ähnlich. "Happy birthday @presleygerber Ich bin so stolz auf den Mann, den du geworden bist, aber ich werde dich immer als meinen kleinen Jungen sehen! Ich liebe dich", schrieb Cindy zu den Fotos.

Was in den Bildern besonders ins Auge sticht: Presley hat offenbar nicht nur Cindys Aussehen geerbt, sondern auch ihr ikonisches Schönheitsmal – jenes Muttermal, das Cindy berühmt gemacht hat und das oft mit Marilyn Monroe (†36) verglichen wird. Die Fans in den Kommentaren lagen aus dem Häuschen. "Die passenden Muttermale!", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Er sieht dir am ähnlichsten." Weitere Reaktionen reichten von "Dein Mini-Me!" bis hin zu schlicht "Zwillinge!"

Presley feierte am 2. Juli seinen 27. Geburtstag. Mit dem Modeln liegt er voll in der Familientradition – seine Eltern Cindy und Rande Gerber (64) sind beide erfolgreiche Models, und auch seine jüngere Schwester Kaia Gerber (24) hat in der Branche längst Fuß gefasst. Presley stand unter anderem für Calvin Klein (83), Tommy Hilfiger (75), Dolce & Gabbana, Balmain und Moschino vor der Kamera. Neben seiner Modelkarriere engagiert er sich offen für das Thema mentale Gesundheit. Im Podcast "Studio 22" sprach er darüber, selbst mit Depressionen gekämpft zu haben: "Ob ich einer Person oder hundert Personen helfe, aus diesem Zustand herauszukommen, in dem ich mich irgendwann in meinem Leben befunden habe – das ist alles, was ich tun muss", sagte er dort.

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https://www.instagram.com/p/DaTEPkhkVNg/?img_index=2 Cindy Crawford mit Sohn Presley Gerber anlässlich seines 27. Geburtstags.

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Getty Images Presley Gerber im Juni 2019

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Imago Model Cindy Crawford mit Tochter Kaia Gerber im Dezember 2018 in London