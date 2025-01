Taylor Swift glänzt bei Spiel von Freund Travis in Chanel

Taylor Swift (35) hat wieder alle Blicke auf sich gezogen, als sie am Samstag im Arrowhead Stadium in Kansas City erschien. Gemeinsam mit ihrer Mutter Andrea, ihrem Vater Scott und ihrem Bruder Austin war die Pop-Ikone vor Ort, um ihren Freund Travis Kelce (35) bei dessen Playoff-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans zu unterstützen. Während ihre Familie in Team-Jacken der Chiefs gehüllt war, entschied sich Taylor stilbewusst für einen schwarzen Chanel-Look mit weißen Akzenten – ein Outfit, das Berichten von Page Six zufolge aus der Resort-Kollektion 2025 des Labels stammt. Trotz der eisigen Temperaturen ließ sich die Sängerin nicht davon abhalten, in kariertem Mantel, schwarzem Minikleid, Strumpfhose und kniehohen Stiefeln aufzutauchen, wie Fotos zeigen.

Der Tag begann für Taylor und ihre Familie mit einem Ausflug ins Nobu Downtown in New York City, wo sie den Abend zuvor in Begleitung ihrer langjährigen Freundin Ashley Avignone verbrachte. Nur Stunden später war sie dann bereits in Kansas City, um dem Spiel live beizuwohnen. Travis Kelce hatte die Anwesenheit seiner Freundin bereits in der vorherigen Woche in der "Pat McAfee Show" angedeutet, während der Moderator humorvoll darauf hinwies, dass die Pop-Sängerin als eine Art "Glücksbringer" für das Team angesehen werde. Tatsächlich hat Kansas City eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz, wenn Taylor im Stadion ist: Bisher gewannen sie 17 der 20 Spiele, bei denen die Musikerin vor Ort war.

Die Beziehung zwischen Taylor und Travis nimmt immer wieder Schlagzeilen ein, seitdem sie im letzten Jahr öffentlich wurde. Der Footballstar zeigte kürzlich, wie verliebt er ist, als er Taylor nach dem Ende ihrer "Eras Tour" mit einer aufwendigen Überraschungsparty verwöhnte. Auch die Familie der "Champagne Problems"-Interpretin scheint Travis zu unterstützen, wie ihre regelmäßigen Auftritte bei den Spielen zeigen. Die Grammy-Gewinnerin ist seit dem Ende ihrer Tour regelmäßig im Stadion zu sehen.

Getty Images Donna Kelce und Taylor Swift beim Spiel der Kansas City Chiefs, November 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

