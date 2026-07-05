Fünf Monate Angst um Mutter: Savannah Guthrie fleht um Hilfe

Fünf Monate nach dem Verschwinden ihrer Mutter Nancy Guthrie hat sich die amerikanische TV-Moderatorin Savannah Guthrie (54) mit einem eindringlichen Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Die 84-Jährige soll in der Nacht zum 1. Februar 2026 aus ihrem Haus in Tucson im US-Bundesstaat Arizona entführt worden sein – kurz nachdem sie von Savannahs Schwester Annie und deren Mann Tommaso nach Hause gebracht worden war. Gegenüber dem Lokalsender KOLD 13 News erklärte Savannah Anfang Juli stellvertretend für ihre gesamte Familie: "Es sind fünf Monate der Qual und des nicht endenden Traumas für unsere Familie. Es vergeht kein einziger Moment, in dem wir nicht aktiv versuchen, unsere Mutter zu finden." Die Moderatorin bedankte sich zugleich bei den Bewohnern von Tucson sowie beim FBI und dem Pima County Sheriff's Office: "Bringt sie nach Hause."

In den vergangenen zwei Wochen haben mehrere Lösegeldbriefe für Aufsehen gesorgt, die bei verschiedenen Medienorganisationen eingingen. Einige davon behaupteten, Nancy sei in Gefangenschaft gestorben, andere gaben vor, die Identität mindestens eines der Entführer zu kennen. FBI und Pima County Sheriff's Office zweifeln an der Echtheit mehrerer dieser Schreiben. Das FBI erklärte, dass manche Briefe als Erpressungsversuche ohne Grundlage eingestuft worden seien, andere hingegen weiterhin als möglicherweise legitim untersucht würden. Auch Sheriff Chris Nanos betonte: "Was wir wissen, ist, dass wir eine Reihe von Briefen haben, die wir weiter untersuchen werden." Als einer der Briefe, in dem Nancys Tod behauptet wurde, in Savannahs eigener Sendung "Today" thematisiert wurde, reagierte sie live auf Sendung und bat die Zuschauer direkt um Mithilfe: "Jemand weiß etwas. Das quält uns. Wir können nicht in Frieden sein. Wir betteln um eure Hilfe."

Savannah ist seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter des US-amerikanischen Frühstücksfernsehens. Die Moderatorin, die am 27. Dezember 1971 geboren wurde, arbeitet seit Jahren für den Sender NBC und ist dort vor allem durch die Morning-Show "Today" einem breiten Publikum bekannt. Seit dem Verschwinden ihrer Mutter hat sie das Thema mehrfach öffentlich angesprochen und dabei immer wieder betont, wie sehr der Fall das Leben der gesamten Familie bestimmt: "Das ist das Leben, das meine Schwester lebt, das ich lebe, das mein Bruder lebt, das unsere erweiterten Familien leben, das unsere Kinder leben – jeden Tag."

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Imago Savannah Guthrie, November 2025

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