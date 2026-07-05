Seth Rogen erzählt von Diddys schräger Ballonfahrt-Einladung

Seth Rogen (44) sorgte im Interview mit Entertainment Weekly für eine kuriose Enthüllung: Der Schauspieler erinnerte sich im Spiel "Live vs. Lie" an eine Einladung von Sean "Diddy" Combs (56), der aktuell eine Haftstrafe absitzt. Der Vorfall liegt schon einige Jahre zurück und ereignete sich in dem Edelrestaurant The French Laundry, wo Seth mit seiner Frau speiste und direkt neben ihnen Diddy saß. Der Rapper sei auf die beiden zugekommen und habe gefragt, was sie am nächsten Morgen vorhätten. "Er sagte: 'Falls ihr Zeit habt, würdet ihr gerne mit mir Heißluftballon fahren?'", erzählte Seth. Die Einladung schlug er damals ab – und ist heute heilfroh darüber.

"Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe", stellte Seth klar und erklärte, das Letzte, was er brauche, sei ein Foto von sich allein mit dem Rapper in einem Ballon, lächelnd mit einem Glas Rosé in der Hand. Olivia Wilde (42), die bei Seths neuem Film "The Invite" als Regisseurin und Co-Star an seiner Seite steht, konnte sich vor Lachen kaum halten, als er die Szene beschrieb. Die beiden erzählten in dem Format abwechselnd Geschichten, bei denen das Gegenüber raten musste, ob sie wahr oder erfunden sind. In diesem Fall betonte Seth, dass die Story echt sei.

Neben der Diddy-Anekdote berichtete Seth außerdem von einem unangenehmen Aufeinandertreffen mit Pharrell Williams (53). Beim Drehen des Realfilms Der König der Löwen hatte der Schauspieler gegenüber Journalisten erzählt, dass Pharrell, der mehrere Songs für den Film produziert hatte, regelmäßig von seinem Gesang frustriert gewesen sei. Das gefiel dem Musiker gar nicht. "Er sagte: 'Ich mag es nicht, wenn du andeutest, dass ich mit deinem Gesang frustriert war'", erinnerte sich Seth. "Und ich sagte: 'Das warst du.' Und er sagte: 'Ich mag es nicht, wenn du suggierst, dass ich Frustration empfinde.' Und ich sagte: 'Das tust du gerade'", berichtete er weiter. Ob Pharrell über Seths erneutes Aufwärmen dieser Geschichte amüsiert ist, bleibt offen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Diddy und Seth Rogen

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Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin, 2026

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Getty Images Pharrell Williams bei der Wiedereröffnung des Tiffany-Flagship-Stores in New York, 2023

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