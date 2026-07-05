Prinz Harry bombardiert Bruder William wohl mit Anrufen

Prinz Harry (41) soll in den vergangenen Wochen immer wieder versucht haben, seinen Bruder Prinz William (44) telefonisch zu erreichen – doch der Thronfolger soll nicht rangehen. Das berichtet Ok! Magazine unter Berufung auf Insider. Anlass für Harrys beharrliche Kontaktversuche sei die geplante Reise des Herzogs von Sussex nach Großbritannien im Juli, bei der er erstmals seit vier Jahren gemeinsam mit Ehefrau Herzogin Meghan (44) und den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) in seine Heimat zurückkehren will. Trotzdem soll von William bislang keinerlei Reaktion gekommen sein – weder auf Anrufe noch auf Nachrichten.

Dem Bericht zufolge ist Williams Zurückhaltung kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Palastnahe Insider beschreiben ihn als "wütend" und sagen, er habe Harrys öffentliche Enthüllungen nicht vergessen – gemeint sind unter anderem Interviews, Harrys Memoiren "Reserve" sowie Meghans Gespräch mit Oprah Winfrey (72). Der Insider erklärt: "William ist der Meinung, dass sein Bruder nicht nur alte Wunden aufgerissen, sondern das gesamte Fundament ihres Familienlebens in Flammen gesetzt hat." Aus Williams Sicht könne man nicht jahrelang Vorwürfe öffentlich machen und dann einfach wieder anklopfen, als wäre nichts gewesen. Ein Vertrauter Harrys schilderte indes dessen Perspektive: "Harry hat sich immer wieder gemeldet. Er hat angerufen, lange Nachrichten geschickt und Treffen vorgeschlagen, die niemanden unter Druck setzen sollten. Für ihn sollte der Gesundheitszustand des Vaters Grund genug sein, zumindest miteinander zu reden. Aber von Williams Seite kam gar nichts. Das tut Harry so weh wie jedes wütende Wort."

König Charles III. (77), der sich weiterhin in Krebsbehandlung befindet, soll unterdessen auf ein Wiedersehen mit seinen Enkeln Archie und Lilibet hoffen und grundsätzlich offen für eine Annäherung an Harry sein. Damit unterscheidet sich sein Ansatz deutlich von dem seines Sohnes William. Das letzte bekannte persönliche Treffen der beiden Brüder fand im Februar 2024 statt, als Harry nach der Krebsdiagnose seines Vaters nach London gereist war. Ob es beim bevorstehenden Besuch zu einem Wiedersehen kommt, gilt angesichts von Williams Haltung als fraglich – zumal auch die Sicherheitsfrage rund um die Reise zuletzt für Unsicherheit gesorgt hatte.

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Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Getty Images König Charles und Königin Camilla am dritten Tag von Royal Ascot 2026