Darum ist Diana bei William und Harry jeden Tag präsent

Am 1. Juli wäre Prinzessin Diana (†36) 65 Jahre alt geworden – ein Anlass, um auf ihr bleibendes Erbe zu blicken. Denn obwohl die Prinzessin bereits 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, lebt sie in den Herzen ihrer Söhne Prinz William (44) und Prinz Harry (41) weiter – und durch sie auch in der nächsten Generation. Beide Väter halten das Andenken ihrer Mutter gezielt am Leben und lassen sich von ihr bei der Erziehung ihrer Kinder inspirieren. William, der mit Prinzessin Kate (44) die drei Kinder George (12), Charlotte (11) und Louis (8) großzieht, sagte bereits 2017 in einem Interview mit British GQ: "Ich würde mir so wünschen, ihren Rat zu haben. Ich würde sie so gern Catherine kennen und die Kinder aufwachsen sehen. Es macht mich traurig, dass sie das nicht kann, dass sie sie nie kennenlernen werden."

Um Dianas Erinnerung lebendig zu halten, spricht William nach eigener Aussage regelmäßig mit seinen Kindern über "Oma Diana", wie er in der Dokumentation "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" von 2017 erzählte. Harry, der mit Meghan Markle (44) die Kinder Archie und Lilibet hat, berichtete 2022 im US-amerikanischen Fernsehformat Today, dass er die Anwesenheit seiner Mutter täglich spüre: "Mehr als je zuvor – sie hilft mir sehr." Die Art, wie Diana ihre Söhne erzog, war für eine Königsfamilie ungewöhnlich. Harry beschrieb sie in der Dokumentation als "eine der ungehorsamsten Elternteile" – jemand, der die Jungs zum Burger essen mitnahm, mit ihnen heimlich ins Kino schlich oder mit heruntergelassenem Dach durch die Landschaft fuhr, während Enya aus dem Autoradio lief. "Sie war sehr informell", ergänzte William, "und genoss es wirklich, zu lachen und Spaß zu haben."

Diana war entschlossen, ihren Söhnen trotz des royalen Rampenlichts ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Sie nahm William und Harry mit in Krankenhäuser und Obdachlosenunterkünfte, um ihnen ein Gespür für die Realität zu vermitteln. In ihrem viel beachteten BBC-Panorama-Interview von 1995 erklärte sie: "Sie haben nun Wissen. Sie werden es vielleicht nie anwenden, aber der Samen ist gesät, und ich hoffe, er wird wachsen, denn Wissen ist Macht." William war 15 Jahre alt, als seine Mutter starb. Mit diesem Erbe im Gepäck legen er und Kate heute großen Wert auf einen bodenständigen Familienalltag mit Schulwegen, Sporttagen und gemeinsamen Spielen im Garten, wie E! News berichtet.

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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