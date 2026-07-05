Nach Harrys UK-Besuch: Plant Prinz William eine USA-Reise?

Prinz William (44) hat im Podcast "New Heights" von Travis (36) und Jason Kelce (38) verraten, dass er in die USA fliegen würde, sollte England das Finale der Fußball-WM erreichen. Der Prinz von Wales, der ein leidenschaftlicher Fußballfan und Schirmherr des Fußballverbands Football Association ist, plauderte im Gespräch mit den NFL-Stars ganz locker über seine Pläne – und fragte die Kelce-Brüder gleich, ob sie das Finale gemeinsam mit ihm schauen wollen. Das Finale findet am 19. Juli statt. Nur wenige Tage davor, vom 7. bis 11. Juli, soll sein Bruder Prinz Harry (41) mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) in Großbritannien zu Gast sein.

Harrys Besuch in der Heimat steht im Zeichen der Invictus Games 2027, die in Birmingham stattfinden werden. Er soll am offiziellen "Ein Jahr bis zum Start"-Countdown teilnehmen und zusammen mit Meghan weitere karitative Termine wahrnehmen. Harry wurde staatlicher Polizeischutz für den Besuch verweigert – ihm wurde stattdessen eine Unterkunft in einer königlichen Residenz angeboten, in der Sicherheit inbegriffen ist. Die Frage, ob die gesamte Sussex-Familie reist, ist damit weiterhin offen.

In den vergangenen Wochen soll Harry trotzdem immer wieder versucht haben, William zu erreichen. Doch der Thronfolger soll nicht rangegangen sein. Das berichtete das Ok! Magazine unter Berufung auf Insider. Demnach habe Harry mehrfach angerufen, lange Nachrichten geschickt und sogar Treffen vorgeschlagen. Eine Reaktion von William soll aber ausgeblieben sein. Laut Quellen sei das kein Versehen, sondern Absicht. Insider beschrieben William als "wütend" und verwiesen auf Harrys öffentliche Abrechnungen, etwa Interviews, das Buch "Reserve" und Meghans Gespräch mit Oprah Winfrey (72). "William ist der Meinung, dass sein Bruder nicht nur alte Wunden aufgerissen, sondern das gesamte Fundament ihres Familienlebens in Flammen gesetzt hat", zitierte das Blatt eine Quelle.

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern