ZDF-Publikum fassungslos nach Ikkimels Morgen-TV-Auftritt

Rapperin Ikkimel (29) hat am 6. Juni im ZDF-Morgenmagazin einen Auftritt hingelegt, der das Studiopublikum sichtlich aus der Bahn warf. Kurz vor neun Uhr morgens performte die Berlinerin ihren Song "Fußballmänner" – ein zur laufenden WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko passender Track, in dem sie Fußballklischees, Sex und klassische Rollenbilder miteinander vermengt. Moderator Andreas Wunn kündigte sie als "Superstar ihrer Generation" an, der "wie kaum eine Zweite polarisiert". Was dann folgte, war einer der wohl meistdiskutierten TV-Momente des Jahres: Während Ikkimel im kurzen Jeansrock, bauchfreiem Top und Stilettos über die Bühne zog, zeigte die Kamera immer wieder das Publikum – und die Reaktionen sprachen Bände. Kinder schauten irritiert, ältere Zuschauer wirkten teils wie erstarrt, einige jüngere legten verlegen den Kopf in die Hände.

Zeilen wie "Fußballmänner, alles Penner, Bierbauch, Bratwurst, leckerschmecker" oder "Latten-Kracher, Mertes-Sucker" sorgten im Studiopublikum für aufgerissene Augen und Stirnrunzeln. Als Ikkimel bei der Zeile "Bitch, warum nicht Kreisliga, die gehen eh viel härter" nah an einen Zuschauer herantrat, reagierte dieser sichtlich überfordert – was selbst die Rapperin, die als großer Fan von Herbert Grönemeyer (70) gilt, kurz zum Lachen brachte. Anders als bei anderen Liveacts im Morgenmagazin gab es im Anschluss kein Interview. Ikkimel verabschiedete sich lediglich mit den Worten: "Danke Moma, wir freuen uns auf die Frauen-WM nächstes Jahr." Ihren Auftritt kommentierte sie später in ihrer Instagram-Story selbst trocken: Vorab schrieb sie "Heute spiele ich vor einer Schulklasse und Ü50, hell yeah", danach sprach sie von einem "Schnitt aus der Hölle".

Im Netz hat der Auftritt für gemischte Reaktionen gesorgt. Unter einem Reel des Instagram-Accounts "dirkidrehtdurchi" feiern Fans den Moment mit Kommentaren wie "Das Beste, was ich je gesehen hab" oder "Top 10 Iconic Momente 2026", andere hingegen empfinden die Performance im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als fehl am Platz. "Frag' mich, ob die Person noch ihren Job hat, die das organisiert hat", überlegte ein Zuschauer schmunzelnd. Ikkimel, mit bürgerlichem Namen Melina Strauß, gilt als eine der polarisierendsten Rapperinnen Deutschlands. Die 29-Jährige, die ihren Durchbruch mit dem viralen Hit "Keta und Krawall" (2024) erreicht hat, ist bekannt für explizite Texte, in denen sie mit klassischen Geschlechterrollen bricht – eine Haltung, für die sie nicht nur in der Musikszene, sondern auch unter prominenten Kollegen Zuspruch findet.

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Imago Sängerin Ikkimel auf dem Roten Teppich bei der Polyton-Preisverleihung 2024 in den Berliner Atelier Gardens

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Getty Images Herbert Grönemeyer bei "Menschen 2018 - der ZDF Jahresrückblick" im Dezember 2018

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Imago Ikkimel beim Heroes Festival