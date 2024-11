Franz Stärk (73) ist Deutschlands erster "Golden Bachelor"

Es ist offiziell: Franz Stärk wird als erster "Golden Bachelor" für frischen Wind in Deutschlands beliebtester Kuppelshow sorgen. Auf der idyllischen Insel Kreta verteilt der lebensfrohe Rentner Rosen an 18 beeindruckende Damen, die alle mindestens 60 Jahre alt sind und um sein Herz buhlen. Das bewährte Konzept bleibt: Romantische Dates, große Emotionen und die spannende Frage, wer am Ende die letzte Rose erhält. Der ehemalige stellvertretende Schulleiter aus Damme, seit 12 Jahren Single, begeistert im Interview mit RTL mit seinem Charme, seinem Motto "Lachen ist tanzende Atmung" und einem sehr ansehnlichen Äußeren, wie Bilder, die dem Sender vorliegen, zeigen. Als passionierter Musikliebhaber und Hobbykoch wird er sicher nicht nur die Damenwelt, sondern auch die Zuschauer im Sturm erobern.

Der pensionierte Pädagoge hofft darauf, bald endlich wieder die Wärme einer vertrauten Partnerschaft zu spüren. "Für mich wäre es schön, wenn ich mal wieder mit einer Frau kuscheln könnte", gesteht er gegenüber Bild ganz offen. Er träumt von einer Beziehung, die Geborgenheit und Sicherheit bietet – er würde sich gerne "ohne Wenn und Aber fallen lassen können." Franz betont zudem, dass Liebe im Alter anders sei als bei jüngeren Generationen: "Hier kommt noch mehr zusammen. Man weiß nie, was die Frauen erlebt haben – ob es Verluste oder Krankheiten gab." Klingt nach einem echten Gentleman – den die Zuschauer ab dem 3. Dezember auf RTL+ bei der Suche nach der ganz großen Liebe begleiten dürfen.

Die Idee, auch im hohen Alter durch eine TV-Show die wahre Liebe zu finden, hat die US-Version des "Golden Bachelor" bereits vorgemacht – allerdings mit gemischtem Erfolg. Franz könnte sich also von Gerry Turner inspirieren lassen, dem ersten betagten Bachelor in Amerika. Turner und seine Auserwählte Theresa Nist hatten sich in der Show nicht nur verliebt, sondern auch vor laufenden Kameras das Jawort gegeben. Doch leider währte das Glück nicht lange. "Wir hatten einige Gespräche von Herz zu Herz und haben unsere Lebenssituation analysiert. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es für unser beider Glück das Beste ist, getrennt zu leben", erklärte Gerry erst kürzlich bei Good Morning America.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann im Finale vom Bachelor 2022

ABC/Brian Bowen Smith "Golden Bachelor" Gerry Turner

