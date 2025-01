Rachael Kirkconnells Schwester enthüllt Details zur Trennung

Rachael Kirkconnell konnte 2022 bei The Bachelor das Herz von Matt James (33) gewinnen. Vor wenigen Tagen verkündete der ehemalige Rosenverteiler, dass Rachael und er sich getrennt haben. Nur wenige Tage zuvor teilte er Couple-Videos auf Instagram. Das Timing sorgte bei den Fans für große Verwirrung. Trinity, Rachaels Schwester, äußerte sich nun zur Trennung. Sie kommentierte unter einem TikTok-Video von Gabby White, welche die Instagram-Posts des Realitystars analysierte. "Ja, sie waren also noch zusammen, als er das alles gepostet hat – nur um eine Perspektive auf die Zeitlinie der Dinge zu geben", verriet Trinity.

In einem weiteren TikTok-Post von Gabby enthüllte Trinity ein weiteres Detail zu der Trennung. Die Schwester der Ex von Matt behauptete, dass dieser den Trennungspost nur drei Stunden nach der eigentlichen Trennung des Paares auf Instagram hochgeladen habe. Zu einem Bild des Ex-Paares in der Datingshow schrieb die Reality-TV-Bekanntheit: "Vater Gott, gib Rachael und mir die Kraft, unsere gebrochenen Herzen zu heilen. Gib uns Frieden über diese Entscheidung, unsere Beziehung zu beenden, der über das weltliche Verständnis hinausgeht."

Einen Grund für die Trennung hat Matt nicht verraten. 2022 hat die Beauty von dem 33-Jährigen die letzte Rose in der TV-Show bekommen. Der Ex-US-Bachelor plante sogar, seiner Liebsten einen Antrag zu machen. "Es wird etwas ganz Besonderes werden, denn Rachael ist etwas ganz Besonderes", schwärmte Matt noch im Februar des vergangenen Jahres im Interview mit People. Rachael äußerte sich bisher noch nicht zur Trennung. Fans vermuten, dass die Trennung für sie überraschend kam.

Instagram / rachaelkirkconnell/ Rachael Kirkconnell und Matt James

