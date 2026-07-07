Gesunder Lebensstil: Countrystar Nate Smith nahm 32 Kilo ab

Countrymusiker Nate Smith (51) arbeitet gerade intensiv an seiner Gesundheit – mit beeindruckendem Ergebnis. Der Sänger, der mit Songs wie "Fix What You Didn't Break" und "World on Fire" Erfolge feiert, hat seit Beginn seines neuen Lebensstils im Jahr 2024 bereits über 70 Pfund (ca. 32 Kilogramm) verloren. Bei einem Auftritt beim Tight Ends & Friends Concert in Nashville erzählte er dem Magazin People, dass er früher fast 280 Pfund (ca. 127 kg) wog und sich nun ein Ziel von rund 185 Pfund (ca. 84 kg) gesetzt hat. Auf der Bühne in seiner schwarzen Kleidung strahlte Nate sichtbar und machte klar, dass er nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Fans an seiner Fitness arbeitet.

Der humorvolle Countrystar erklärte im Gespräch, dass der Gewichtsverlust seinen Alltag auf Tour deutlich verändert hat. Vor allem seine Auftritte würden davon profitieren: Er könne seine Energie auf der Bühne viel besser halten und sich freier bewegen, was ihm wichtig sei, um die Fans richtig mitzunehmen. Ein weiterer Motivationsschub sei für ihn das neue Körpergefühl in seiner Kleidung. "Das hier ist Large", betonte Nate und zeigte auf sein Outfit. "Ich war die letzten fünf oder sechs Jahre Doppel-XL, also fühle ich mich gerade wirklich gut", sagte er gegenüber People. Möglich gemacht habe das eine Umstellung auf eine kalorienärmere, eiweißreichere Ernährung, nachdem er sein früheres Übergewicht selbst auf zu viel Essen und Alkohol zurückgeführt hatte. Heute schwitze er deutlich weniger und komme selbst beim Schuhe binden nicht mehr so schnell außer Atem.

Ganz auf Genuss verzichten will Nate trotz seiner neuen Routine aber nicht. Auf Instagram teilte der Musiker ein humorvolles Video, in dem er sich mitten in einer Menschenmenge eine kleine Pommes-Auszeit gönnt. Dazu schrieb er in Anspielung auf seine kommende Single: "Find me in a bar" und ergänzte scherzhaft, man finde ihn auch dabei, wie er "gebrauchte Pommes vom Teller anderer Leute" esse. Der Sänger zeigt damit, dass sein neuer, gesunder Lebensstil auch Platz für kleine Ausnahmen lässt. Für seine Fans wirkt Nate dadurch nahbar: Auf der einen Seite diszipliniert und fokussiert, wenn es um seine Gesundheit und seine Shows geht, auf der anderen Seite ein Genießer, der sich spontane Snack-Momente nicht nehmen lässt.

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Getty Images Nate Smith bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

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Instagram / natesmith Nate Smith, Mai 2026

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Getty Images Nate Smith tritt beim New Faces of Country Music Dinner während des CRS 2023 auf, März 2023