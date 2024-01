Nach Trennung: Avril Lavigne zeigt sich mit Nate Smith!

Ist sie frisch verliebt? Im vergangenen Jahr hatte die On-off-Beziehung von Avril Lavigne (39) und Tyga (34) für eine Menge Gesprächsstoff gesorgt. Nach einem monatelangen Hin und Her sollen die "Complicated"-Interpretin und der Rapper ihre Beziehung aber endgültig beendet haben. Die Musikerin, die sich selbst als Romantikerin bezeichnet, scheint dem Ex von Kylie Jenner (26) aber keine Träne nachzuweinen: Avril ist mit einem neuen Mann unterwegs!

Paparazzi-Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen die Künstlerin zusammen mit Nate Smith. Die Schnappschüsse zeigen die beiden auf dem Weg in ein Restaurant in West Hollywood. Avril und der Country-Sänger waren beide ganz in Schwarz gekleidet und wirkten gut gelaunt. Der Amerikaner ist seit dem Song "Wildfire", den er auf TikTok veröffentlicht hatte, einem größeren Publikum bekannt.

In den letzten Jahren gab es in Avrils Liebesleben einige Tiefen: Nach nur drei Jahren Ehe hatte sich die Kanadierin 2009 von ihrer Jugendliebe Deryck Whibley (43) scheiden lassen. Auch die zweite Ehe mit Nickelback-Frontman Chad Kroeger (49) scheiterte zwei Jahre nach dem Jawort.

X17 / ActionPress Avril Lavigne und Tyga im April 2023

Getty Images Nate Smith, Musiker

Getty Images Chad Kroeger und Avril Lavigne

